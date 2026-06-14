Las pausas para hidratarse son habituales en los Mundiales, pero bajo el calor húmedo del verano norteamericano resultan vitales. No solo hidratan, también permiten recomponerse. Escocia lo necesitaba.

Haití, de regreso al Mundial tras 1974, salió con fuerza y lanzó rápidos contraataques en los primeros 25 minutos, enviando a cinco o seis jugadores al ataque en cada oleada. Escocia tuvo más posesión, pero sufrió presión. Les Grenadiers encontraron espacios y realizaron peligrosas incursiones en el área, aunque sin convertir su amenaza inicial en gol.

Llegó el descanso. Escocia salió más incisiva —inspirada por el seleccionador Steve Clarke— y pronto tuvo la pizca de suerte que necesitaba, solo dos minutos después.

En un contraataque, Che Adams controló un pase largo fuera del área, cedió a Ben Gannon-Doak y, tras recuperar el balón, disparó a Placide. El portero haitiano detuvo el tiro, pero el rebote quedó servido para que John McGinn lo elevara por encima y marcara el gol de la victoria.

Escocia golpeó primero, pero Haití no se rindió. El conjunto de Sébastien Migné siguió insistiendo y encontró espacios por las bandas, aunque le faltó el último pase para poner a prueba a Angus Gunn. Su ocasión más clara llegó en el 84’, cuando un cabezazo de Frantzdy Pierrot a la salida de un córner se marchó rozando el poste izquierdo. También pueden sentirse agraviados porque Kenny McLean evitó la roja por una entrada con los tacos por delante en el tiempo de descuento.

Aun así, Escocia se salvó. No fue un partido cómodo, pero los escoceses dejaron el Boston Stadium con tres puntos clave antes de medirse a Brasil y Marruecos, dos equipos del top 10, en sus dos próximos duelos de grupo.

GOAL puntúa a los jugadores de Escocia en Boston...