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New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traducido por

Valoraciones de los jugadores de Bélgica ante Nueva Zelanda: Leandro Trossard brilla, y Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku recuperan su mejor nivel en una goleada imprescindible

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Nueva Zelanda vs Belgium
Nueva Zelanda

Bélgica podría estar en buena forma. Hace tiempo que se dejó de hablar de una «generación dorada», y sus dos primeros resultados en el Mundial parecían confirmar el fin de los «Diablos Rojos». Pero, si el último partido de grupo del viernes contra Nueva Zelanda es una señal, la vieja guardia belga aún podría dar la sorpresa.

Al golear 5-1 a Nueva Zelanda, Bélgica lideró el Grupo G y recuperó su condición de candidato. La victoria ante el cuarto del grupo no disipa todas las dudas, pero sí aporta confianza para la siguiente ronda.

La vieja guardia respondió: Kevin De Bruyne marcó un gol conocido por los aficionados, y Romelu Lukaku, recién ingresado, cabeceó el quinto.

La estrella del partido fue Leandro Trossard, autor de dos goles, uno antes y otro después del descanso, que lideró el ataque belga.

Alexis Saelemaekers marcó el quinto tanto, Jeremy Doku desbordó por la banda, Charles De Ketelaere aportó solidez arriba y Hans Vanaken ordenó el centro del campo.

Bélgica sigue siendo un equipo de estrellas, y el viernes todas brillaron con apoyo de la plantilla.

GOAL valora a los jugadores de Bélgica en Vancouver...

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Thibaut Courtois (6/10):

    Poco trabajo tras brillar en los dos primeros partidos; realizó una parada al inicio de la segunda parte cuando Nueva Zelanda intentaba reaccionar.

    Maxim De Cuyper (7/10):

    Una auténtica presencia en el flanco izquierdo. Aportó mucho tanto con el balón como sin él.

    Arthur Theate (6/10):

    Preciso en sus pases y con poca exigencia defensiva.

    Brandon Mechele (7/10):

    Poco exigido atrás, pero dominó el balón en la salida belga.

    Timothy Castagne (6/10):

    Bastante bien. Nada destacable.

    • Anuncios
  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Hans Vanaken (7/10):

    Generó varias ocasiones. Fuerza creativa que merecía más que una asistencia.

    Youri Tielemans (7/10):

    Recibía y pasaba, una y otra vez.

    Kevin De Bruyne (8/10):

    El de siempre: muchos toques, varios disparos y, al final, el tercero de Bélgica. ¡Sigue en plena forma!

  • CANADA WC26 SOCCER D3 BELGIUM RED DEVILS VS NEW ZEALANDAFP

    Ataque

    Leandro Trossard (9/10):

    Marcó dos goles, le anularon un penalti tras revisión del VAR y presionó a Nueva Zelanda toda la noche. Actuación increíble de un jugador a menudo subestimado.

    Jeremy Doku (7/10):

    Jugó solo 56 minutos, pero brilló al superar a los defensas.

    Charles De Ketelaere (7/10):

    No fue el protagonista, pero aportó equilibrio y permitió que sus compañeros brillaran.

  • New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Matías Fernández-Pardo (7/10):

    Salió por Doku; pese a tocar pocos balones, cada uno fue decisivo.

    Alexis Saelemaekers (9/10):

    Marcó su gol justo al final del partido, tras mostrarse muy peligroso en las jugadas previas.

    Amadou Onana (6/10):

    Sustituyó a De Bruyne para ayudar a Bélgica a cerrar el partido.

    Romelu Lukaku (9/10):

    Marcó con su primer toque y luego dio una asistencia. Un momento fantástico para una leyenda belga.

    Nicolas Raskin (8/A):

    Entró muy tarde junto a Lukaku, pero le asistió con un centro.

    Roberto Martínez (9/10):

    Ganó el partido y gestionó bien los cambios, allanando el camino de Bélgica hacia el futuro.

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