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Valoraciones de los jugadores argentinos vs. Suiza: Julián Álvarez marca con un misil y lleva a Lionel Messi y compañía a las semifinales del Mundial

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FEATURES
Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
World Cup
L. Messi
A. Mac Allister

Julián Álvarez había tenido un Mundial 2026 discreto, pero apareció cuando Argentina más lo necesitaba: marcó el 3-1 ante Suiza que selló el pase a semifinales contra Inglaterra. El marcador, sin embargo, no reflejó del todo el esfuerzo de La Albiceleste, pues los suizos igualaron a los campeones y tuvieron motivos para quejarse del arbitraje.

Suiza dominó la posesión al inicio, pero Argentina se adelantó con un gol inesperado. En el minuto 10, Lionel Messi cobró un córner y Alexis Mac Allister, con sus 5 pies y 9 pulgadas, se elevó para cabecear con fuerza y batir a Gregor Kobel.

A partir de ahí el partido se ralentizó. La Albiceleste cedió la posesión e invitó a Suiza a atacar, estrategia que funcionó hasta que Dan Ndoye, en el 66’, lanzó un contraataque, combinó un hábil uno-dos con Ricardo Rodríguez y remató su centro para empatar.

El impulso era suizo hasta que una decisión polémica cambió el partido. Leandro Paredes fue amonestado por una entrada sobre Embolo, pero el VAR anuló la tarjeta. En su lugar, Embolo recibió una segunda amarilla por simulación y dejó a Suiza con diez.

A pesar de la ventaja numérica, Argentina no lograba superar a una Suiza que no había estado abajo en el marcador ni en la clasificación ni en el torneo. La «Nati» se atrincheró y parecía conformarse con llegar a los penaltis.

Entró Álvarez.

El delantero, que no había marcado en el torneo pese a ser uno de los máximos goleadores de Argentina en 2022, recuperó su olfato en el 112. Desde la izquierda, Álvarez lanzó un misil imparable que se coló por la escuadra derecha y dejó atónita a una Suiza que hasta entonces había neutralizado a Messi y al resto del ataque.

Los suizos no reaccionaron. En el 120’, con el equipo de Murat Yakin lanzado, Lautaro Martínez sentenció el 3-1 al contraataque.

GOAL puntúa a los jugadores argentinos en el Kansas City Stadium...

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Portero y defensa

    Emiliano Martínez (7/10):

    Poco pudo hacer en el empate suizo y realizó cuatro paradas clave ante la Nati.

    Nicolás Tagliafico (6/10):

    Se proyectó más en ataque que en defensa sin gran éxito, aunque ganó algunos tiros libres para Argentina tras sufrir faltas.

    Cristian Romero (7/10):

    Fue el defensa más fiable de Argentina, con cinco recuperaciones y dos intercepciones hasta su sustitución en el 106.

    Lisandro Martínez (8/10):

    Impresionante en ambos extremos, completó tres regates y nueve pases al último tercio, además de varios despejes clave.

    Nahuel Molina (6/10):

    Muy activo en la banda derecha, completó cinco acciones defensivas y, aunque aportó poco en ataque, no cometió errores en 85 minutos.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Alexis Mac Allister (8/10):

    Pese a su 1,75 m, superó a la defensa suiza y marcó el 1-0. Más agresivo de lo habitual, falló dos ocasiones claras, pero siempre fue un peligro para el rival.

    Leandro Paredes (7/10):

    Controló cada centímetro del campo y sus pases fueron muy precisos.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    No fue su mejor partido: ganó tres duelos, pero no frenó al medio suizo ni generó contraataques.

    Enzo Fernández (7/10):

    Mostró una precisión increíble en sus pases y creó una ocasión de gol.

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Ataque

    Lionel Messi (8/10):

    Un partido discreto para lo que nos tiene acostumbrados, pero aun así logró dar una asistencia a Mac Allister con un córner muy ingenioso. Sin embargo, su racha récord de nueve partidos consecutivos marcando en un Mundial llegó a su fin.

    Julián Álvarez (8/10):

    Tras pasar desapercibido gran parte del encuentro, marcó uno de los mejores goles del torneo y dio el pase a semifinales. Fue su primer tanto en este Mundial y el quinto en su carrera en la competición.

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  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Suplentes y entrenador

    Nicolás González (6/10):

    Se metió muchas veces en el área, pero no fue muy incisivo.

    Lautaro Martínez (8/10):

    Marcó en su única ocasión clara y sentenció el partido.

    Gonzalo Montiel (6/10):

    Salió por Molina y aportó frescura, pero no cambió el partido.

    Thiago Almada (7/10):

    El exjugador de la MLS aportó frescura desde su ingreso en el 91’ y mereció marcar.

    Nicolás Otamendi (6/10):

    Salió por Romero; su experiencia aportó solidez pese a su escasa eficacia.

    José López (N/A):

    Entró en los últimos nueve minutos y apenas pudo influir.

    Lionel Scaloni (7/10):

    Argentina no convenció y se benefició de la polémica expulsión de Embolo, pero Scaloni acertó al mantener a Álvarez pese a sus dificultades. Sus cambios dieron control en la prórroga, aunque el marcador disimuló una actuación irregular.

World Cup
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