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Messi Enzo Lautaro Argentina GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

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Valoraciones de los jugadores argentinos vs. Inglaterra: ¡Nunca hay que dar por vencidos a los campeones! Lionel Messi vuelve a hacer magia, mientras que Enzo Fernández y Lautaro Martínez llevan a la Albiceleste a otra final del Mundial

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L. Messi
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Inglaterra vs Argentina

Cada vez que Lionel Messi se acercaba al balón, el público de Atlanta contenía la respiración. Durante la primera hora del partido entre Argentina e Inglaterra, bastaba un breve instante en el que el ídolo argentino encontrase un espacio para, tal vez, hacer algo. Con el paso de los minutos, esos momentos se volvían más tensos. Con un gol de desventaja en los últimos minutos, el silencio ya no reflejaba ilusión, sino la certeza de la realidad.

Con esta selección argentina la realidad es distinta. Aunque Messi no marcó, su asistencia calmó a la afición. El campeón se repuso de un gol en contra y avanzó a la final.

Tras el 1-0 de Inglaterra en el 55’, Messi y los suyos respondieron con dos tantos en los últimos minutos y ganaron 2-1, pase a la final. Messi dio las dos asistencias, pero esta vez el protagonismo fue de sus compañeros.

El primero fue Enzo Fernández, hasta entonces controlado por el mediocampo inglés. Argentina sufrió 85 minutos, pero un golpe de Fernández cambió todo. Su disparo superó a un indefenso Jordan Pickford y el público de Atlanta estalló. A partir de ahí, todo fue cuestión de tiempo.

A los dos minutos del descuento, Messi centró y Lautaro Martínez cabeceó a gol. Argentina pasó de ronda. Los campeones aún pueden volver a ser campeones.

El encuentro fue duro, como todos sus triunfos. Presionada por una Inglaterra intensa, Argentina sufrió, pero ya está acostumbrada a esa presión y sigue viva, a un paso de la final y lista para sorprender de nuevo.

GOAL puntúa a los jugadores argentinos en Atlanta...

  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Portero y defensa

    Emiliano Martínez (6/10):

    Sin culpa en el gol de Inglaterra, apenas intervino en los 55 minutos anteriores.

    Nicolás Tagliafico (6/10):

    El mejor de los dos laterales. Inglaterra alineó a Rogers en lugar de Madueke, pero Tagliafico no sufrió.

    Lisandro Martínez (6/10):

    Vio una amarilla en la primera parte que lo obligó a calmarse. Su chilena en la jugada del gol de Gordon fue valiente, pero dejó a Argentina desorganizada ante el contraataque inglés.

    Cristian Romero (7/10):

    Al igual que Martínez, vio la amarilla al inicio del segundo tiempo, pero en general fue sólido.

    Nahuel Molina (4/10):

    Se quedó mirando el balón en el gol de Gordon, lo que permitió al extremo inglés colarse por detrás. Antes, Inglaterra ya lo había castigado en su banda durante la primera parte.

    • Anuncios
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Enzo Fernández (8/10):

    Marcó el gol que cambió el partido y, desde entonces, fue solo cuestión de tiempo. Argentina necesitaba una chispa, y Fernández se la dio.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Estuvo a punto de marcar en dos ocasiones, pero el balón dio en el poste en ambas. La segunda vez condujo directamente al gol de la victoria de Argentina, así que probablemente no le importará.

    Leandro Paredes (6/10):

    Muy sólido con y sin balón, pero fue el primero en ser sustituido cuando Argentina buscó más empuje ofensivo en el centro del campo.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Giuliano Simeone (5/10):

    Fue un incordio, como es su labor al abrir espacios para Messi, pero le faltó calidad para crear por sí mismo.

    Julian Álvarez (5/10):

    Hizo mucho trabajo sucio en la primera parte y tuvo algunas ocasiones de gol más o menos decentes en la segunda. El esfuerzo no le faltó, pero fueron los demás delanteros los que aportaron la calidad.

    Lionel Messi (8/10):

    Parecía que la magia iba a surgir, pero no fue así. Sumó una asistencia en el gol de Fernández y luego puso el centro perfecto a Martínez para la victoria.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Nicolás González (7/10):

    Salió y, casi de inmediato, estuvo a punto de rematar la primera ocasión clara de Argentina, pero Pickford lo evitó. Luego cabeceó alto. Aportó dinamismo, pero le faltó el toque decisivo.

    Gonzalo Montiel (6/10):

    Nada destacable, pues entró con otros suplentes en los últimos minutos.

    Nicolás Otamendi (6/10):

    Sustituyó a Lisandro Martínez para evitar el riesgo de tarjetas, decisión acertada.

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Aportó energía y garra, aunque recibió una tarjeta amarilla.

    Lautaro Martínez (9/10):

    El héroe del partido. Lleva años demostrando que es el tipo de jugador capaz de marcar goles y, vaya si marcó uno importante, ya que aseguró la plaza de Argentina en la final del Mundial.

    Lionel Scaloni (8/10):

    Acertó con los cambios. Argentina tuvo que ir a por el partido y lo hizo bien, favorecida por el repliegue inglés en los últimos minutos.

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