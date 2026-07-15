Valoraciones de los jugadores argentinos vs. Inglaterra: ¡Nunca hay que dar por vencidos a los campeones! Lionel Messi vuelve a hacer magia, mientras que Enzo Fernández y Lautaro Martínez llevan a la Albiceleste a otra final del Mundial

Con esta selección argentina la realidad es distinta. Aunque Messi no marcó, su asistencia calmó a la afición. El campeón se repuso de un gol en contra y avanzó a la final.

Tras el 1-0 de Inglaterra en el 55’, Messi y los suyos respondieron con dos tantos en los últimos minutos y ganaron 2-1, pase a la final. Messi dio las dos asistencias, pero esta vez el protagonismo fue de sus compañeros.

El primero fue Enzo Fernández, hasta entonces controlado por el mediocampo inglés. Argentina sufrió 85 minutos, pero un golpe de Fernández cambió todo. Su disparo superó a un indefenso Jordan Pickford y el público de Atlanta estalló. A partir de ahí, todo fue cuestión de tiempo.

A los dos minutos del descuento, Messi centró y Lautaro Martínez cabeceó a gol. Argentina pasó de ronda. Los campeones aún pueden volver a ser campeones.

El encuentro fue duro, como todos sus triunfos. Presionada por una Inglaterra intensa, Argentina sufrió, pero ya está acostumbrada a esa presión y sigue viva, a un paso de la final y lista para sorprender de nuevo.

GOAL puntúa a los jugadores argentinos en Atlanta...