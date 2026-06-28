Valoraciones de los jugadores argentinos frente a Jordania: Lionel Messi vuelve a hacer historia en el Mundial, mientras que Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez alivian la presión goleadora

A pesar de la diferencia de 72 puestos en la clasificación de la FIFA, el partido estuvo mucho más reñido de lo que Argentina hubiera deseado, sobre todo tras el descanso.

Lionel Messi había anotado los cinco goles de Argentina antes del último partido de la fase de grupos contra Jordania, pero, con el ídolo en el banquillo, sus compañeros asumieron la responsabilidad en ataque.

Argentina comenzó con fuerza y Giovani Lo Celso estuvo a punto de marcar en el minuto siete tras una jugada de pases, pero el centrocampista del Betis fue señalado en fuera de juego por muy poco. No tardaría en anotar. Con Argentina controlando casi el 90 % de la posesión en los primeros 14 minutos, Lo Celso lanzó un tiro libre y, imitando a su compañero octocampeón del Balón de Oro, disparó un misil que superó a Yazeed Abulaila.

Algunos dirán que el portero jordano podría haber hecho más, pero el disparo de Lo Celso fue excelente, y más aún que otro jugador distinto a Messi abriera el marcador. Argentina siguió dominando y transformó su amplia posesión en un constante peligro a balón parado. En uno de los dos corners, Marcos Senesi forzó un penalti al rematar de cabeza, y Lautaro Martínez lo transformó en el 31’ para el 2-0.

Pese a ello, Argentina no logró transformar ese dominio en una noche tranquila. Tras el descanso Jordania creció y obligó al equipo de Scaloni a esforzarse más de lo previsto. El técnico jordano, Jamal Sellami, introdujo a Mousa Tamari y Mahmoud Al Mardi; el primero impactó de inmediato. Con la defensa argentina dormida, Jordania contraatacó y Tamari recortó distancias (2-1).

Diez minutos después, Scaloni recurrió a Messi.

Tras unos 20 minutos tranquilos, Messi lanzó un tiro libre raso que superó a Abulaila y devolvió la ventaja a Argentina. Con ese gol se convirtió en el primer jugador de la historia del Mundial en marcar en siete partidos consecutivos. Argentina se convirtió en la primera selección desde Japón 2010 en anotar dos tantos de tiro libre en un mismo encuentro. Así cerró una fase de grupos perfecta y ahora espera a Cabo Verde en un duelo que se prevé electrizante en Miami.

GOAL puntúa a los jugadores argentinos en Dallas.