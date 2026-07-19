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Messi Enzo Fernandez Argentina GFXGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Valoraciones de los jugadores argentinos frente a España: ¡Esta vez no ha habido cuento de hadas! Lionel Messi pasa desapercibido en la final del Mundial y la Albiceleste paga caro la absurda tarjeta roja de Enzo Fernández

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Argentina
L. Messi
Enzo Fernández
World Cup
FEATURES
España vs Argentina

A medida que caía la tarde en Nueva Jersey, Argentina aguardaba. ¿Llegaría el momento? En los dos últimos Mundiales, Lionel Messi siempre aparecía cuando más se le necesitaba.

Argentina esperó, pero nunca llegó. España aprovechó su momento y ganó 1-0.

Tras no disparar en 106 minutos, Argentina vio cómo Ferran Torres, asistido de cabeza por Nico Williams, marcaba el gol que les eliminó del Mundial y dejó a Messi sin título.

España dominó la posesión, mientras Argentina aguardaba su momento. Quizá esperó demasiado; de hecho, parecía que nunca llegaría.

Sus esperanzas se esfumaron a los tres minutos del descuento, cuando Enzo Fernández fue expulsado por una entrada torpe en el centro del campo. Con dos amarillas, el centrocampista del Chelsea vio la roja, y Argentina, ya sin ideas, no había realizado ni un solo tiro a puerta hasta el final.

El partido terminó entre frustración y decepción para Argentina, de la forma más anodina. Un equipo que soñaba con un final de cuento se topó con una realidad mucho más cruda.

GOAL valora a los jugadores argentinos desde Nueva Jersey...

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Portero y defensa

    Emiliano Martínez (9/10):

    Realizó varias paradas, la mayoría sencillas pero todas cruciales. Sin embargo, no pudo evitar el gol, quedándose sin esa última atajada que Argentina necesitaba.

    Nicolás Tagliafico (8/10):

    Hizo un trabajo magnífico marcando a Lamine Yamal, que no supuso peligro. Aportó más en defensa que nadie, por lo que España dejó de atacar por ese flanco.

    Lisandro Martínez (5/10):

    Recibió una tarjeta amarilla innecesaria por una falta a 60 yardas de la portería. Momentos después, tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión. No es así como él habría querido que se desarrollara el partido.

    Cristian Romero (6/10):

    Fue el segundo central argentino en lesionarse; aguantó 26 minutos más que su compañero, aunque apenas intervino en defensa.

    Gonzalo Montiel (7/10):

    Realizó un trabajo defensivo muy importante, con un gran despeje que frenó un ataque peligroso de España al comienzo de la segunda parte. Minutos más tarde, fue sustituido por Nahuel Molina.

    • Anuncios
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Nico González (5/10):

    Entró en el once tras ayudar a remontar a Inglaterra. Poco aportó antes de ser reemplazado en el descanso por Leandro Paredes, a quien ya había sustituido anteriormente.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Cometió varias faltas y aportó en defensa, pero no tomó el control del partido.

    Enzo Fernández (3/10):

    Su expulsión fue merecida: ya tenía amarilla y derribó brutalmente a Cubarsi. ¿Lo peor? La primera amarilla fue por protestar. Hay que ser más inteligente en una final del Mundial.

    Rodrigo De Paul (5/10):

    Hizo algunas jugadas buenas por la derecha, pero sin destacar, ya que Argentina nunca hizo mucho con el balón.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Julian Álvarez (5/10):

    Corrió mucho, pero no aportó nada en ataque. No fue toda su culpa, dada la dinámica del partido, pero tampoco hizo nada para cambiarla.

    Lionel Messi (5/10):

    España lo marginó: apenas tocó el balón, siempre en la banda sin opciones. Fue una de sus actuaciones más discretas, reflejo del buen trabajo defensivo español.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Nicolás Otamendi (7/10):

    Nunca es fácil salir al campo tan pronto, sobre todo como defensa central. Realizó un gran despeje en una ocasión de España al comienzo de la segunda parte. No escatimó en contribuciones defensivas y sacó de apuros a Argentina en varias ocasiones.

    Leandro Paredes (6/10):

    Entró, vio la amarilla y jugó al límite el resto del partido; muy físico, aunque sin recuperar el balón.

    Nahuel Molina (5/10):

    España atacó con frecuencia por su banda tras reemplazar a Montiel y, además, perdió a Williams en el gol de la victoria.

    Facundo Medina (6/10):

    Entró para aportar estabilidad y realizó un buen despeje, pero no fue tan útil cuando Argentina buscó el empate.

    Giuliano Simeone (3/10):

    Se despistó en el gol, algo imperdonable, y luego falló una ocasión clara de empate.

    Marcos Senesi (6/10):

    Ingresó justo antes del gol de Torres, por lo que su impacto fue mínimo.

    Lionel Scaloni (5/10):

    Su equipo no tuvo control. Tras la expulsión de Fernández poco pudo hacer, y no hubo respuestas tácticas ante España.