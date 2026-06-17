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Lionel Messi (06.16.2026)GOAL

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Valoraciones de los jugadores argentinos frente a Argelia: Lionel Messi hace historia al igualar el récord de goles en un Mundial con un hat-trick en el debut defensivo del título

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FEATURES
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
L. Messi
R. Mahrez

KANSAS CITY, Misuri -- Argentina inició la defensa del título con nerviosismo, hasta que Lionel Messi recordó a todos quién es. El jugador de 38 años marcó un hat-trick en la victoria por 3-0 sobre Argelia ante 69.045 espectadores en el Kansas City Stadium. Con estos tres goles, Messi igualó a Miroslav Klose con 16 tantos en su carrera mundialista, aunque Klose llegó a esa cifra en menos partidos.

Los primeros 15 minutos fueron de nervios para Argentina. Irónicamente, no era la primera vez que Messi batía al portero argelino Luca Zidane, pero un contraataque bien ejecutado se esfumó en el minuto cinco por un pase mal calculado de Lautaro Martínez que lo dejó en fuera de juego. Instantes después, Argelia estuvo a punto de castigar el error.

Los Fennecs respondieron: Farès Chaïbi recibió de Ibrahim Maza y batió a un atónito Emiliano Martínez. Sin embargo, el VAR anuló el tanto por fuera de juego en el minuto 8. Después de estas advertencias, ambos equipos buscaron el gol que rompiera el partido.

«Hicieron todo lo que pudieron. Reaccionaron de maravilla en la primera parte», declaró el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, a través de un intérprete.

Entonces Messi tomó las riendas.

Rodrigo De Paul, su compañero en el Inter de Miami, le puso un pase en profundidad entre dos defensas. Con otros dos marcadores encima, Messi se abrió y lanzó un disparo que se coló por la escuadra derecha: 1-0. De paso, el veterano mago sumó nuevos récords a su palmarés.

«Es difícil de explicar. Seguimos asombrados con él, aunque lo veamos todos los días», dijo Scaloni.

Incluso el seleccionador de Argelia, Vladimir Petković, reconoció la brillantez de Messi, aunque insistió en que su equipo jugó mejor de lo que indicaba el marcador.

«La clase es permanente», afirmó. «No estamos hablando de un futbolista cualquiera. Tiene ocho Balones de Oro. Por desgracia, también le dimos una oportunidad con el primer y el segundo gol. Tiene el privilegio de que toda la selección argentina trabaje para él. Argentina realizó diez disparos, siete de los cuales fueron obra de Messi».

Fue su quinto Mundial con gol, justo cuando se cumplen 20 años de su primer tanto en la cita. Además, Messi y De Paul se convirtieron en la quinta pareja de la MLS en asistirse mutuamente en un Mundial, según Opta; las otras cuatro son de la selección de Estados Unidos. El tanto fue el 911 de su carrera y ya es inolvidable.

«Lleva 20 años siendo el mejor. No hace falta ser aficionado argentino para admirar lo que ha logrado a sus 38 años», afirmó Scaloni.

En la segunda parte, Mac Allister disparó desde lejos, Zidane bloqueó, pero Messi aprovechó el rebote. Luego, tras asistencia de Nicolás González, definió con la izquierda para completar su primer hat-trick en Copas del Mundo.

Aunque Argelia igualó a Argentina en posesión, su ataque no funcionó: siete disparos, ninguno a puerta.

GOAL puntúa a los jugadores de Argentina en el Kansas City Stadium...

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Portero y defensa

    Emiliano Martínez (7/10):
    Poco exigido, pero sobresaliente en la salida de balón. Su calma en los primeros 10 minutos serenó a Argentina y, en el 59, su pase largo habilitó el doblete de Messi.

    Facundo Medina (7/10):
    Contenido los extremos argelinos; poco aporte ofensivo, pero suficiente.

    Cristian Romero (7/10):
    La defensa apenas sufrió, Argelia no remató entre los tres palos y Romero contribuyó a esa solidez.

    Lisandro Martínez (8/10):
    Gran trabajo defensivo: cuatro despejes, dos entradas y una intercepción.

    Gonzalo Montiel (7/10):
    El jugador del River Plate firmó una sólida primera parte con cinco acciones defensivas y fue reemplazado en el 46’ por decisión técnica.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Centro del campo

    Rodrigo De Paul (8/10):
    Mostró agresividad en el medio y envió un pase preciso a su amigo de siempre.

    Enzo Fernández (7/10):
    Preciso y ordenado en sus pases, mantuvo fluido el juego de Argentina.

    Alexis Mac Allister (7/10):
    Su valiente disparo originó el segundo tanto de Messi y fue eficaz en ataque y defensa.

    Thiago Almada (6/10):
    Aportó amplitud y algo de velocidad, pero poco más.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Lionel Messi (10/10):
    Ya no hay dudas: Messi es el mejor de la historia. Igualó a Klose como máximo goleador del Mundial, sumó su 17.ª victoria y necesita un gol más para superar el récord. También busca batir la marca de asistencias de Maradona. Historia pura en el Mundial 2026.

    Lautaro Martínez (5/10):
    El delantero del Inter, que reemplazó a Julián Álvarez —aún lesionado—, no se encontró en los 55 minutos que jugó. Pareció dudar entre pasar y disparar y no ofreció la profundidad necesaria en ataque.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Suplentes y entrenador

    Julian Álvarez (5/10):
    Aún recuperándose de una lesión, apenas se le notó en el partido.

    Nicolás González (7/10):
    Entró por Almada y asistió en el último gol de Messi.

    Nicolás Otamendi (6/10):
    Entró para reforzar la defensa y cumplió.

    Nico Paz (6/10):
    Entró para aportar frescura y cumplió.

    Nahuel Molina (6/10):
    Entró por Montiel; sin brillar, cumplió.

    Lionel Scaloni (8/10):
    La noche del martes fue el show de Messi, pero el otro Lionel acertó con sus cambios en la segunda parte y su equipo, tras un inicio nervioso, jugó con calma. Así demostró por qué los campeones del mundo siguen siendo favoritos.

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