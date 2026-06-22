A pesar de la igualdad en el partido, parecía solo cuestión de tiempo que Messi marcara su 17.º gol en un Mundial, y llegó de forma habitual en el minuto 38, cuando el ‘10’ remató a puerta un centro raso de Facundo Medina tras una gran finta de Thiago Almada.

Tras el descanso, Austria presionó sin crear peligro real. Messi sentenció en la última jugada: cedió a Julián Álvarez, cuyo remate rebotó, y el ’10’ lo aprovechó para marcar su décimo gol en seis partidos de Mundial.

A continuación, GOAL califica a todos los jugadores argentinos que saltaron al campo en Dallas, donde el equipo de Lionel Scaloni se aseguró su plaza en los dieciseisavos de final con tres puntos de ventaja en lo más alto del Grupo J.