Los primeros 15 minutos fueron de nervios para Argentina. Irónicamente, no era la primera vez que Messi batía al portero argelino Luca Zidane, pero un contraataque bien ejecutado se esfumó en el minuto cinco por un pase mal calculado de Lautaro Martínez que lo dejó en fuera de juego. Instantes después, Argelia estuvo a punto de castigar el error.

Los Fennecs respondieron: Farès Chaïbi recibió de Ibrahim Maza y batió a un atónito Emiliano Martínez. Sin embargo, el VAR anuló el tanto por fuera de juego en el minuto 8. Tras estas advertencias, ambos equipos buscaron el gol.

Entonces Messi tomó las riendas.

Rodrigo De Paul, su compañero en el Inter de Miami, le puso un pase filtrado entre dos defensas. Con otros dos marcadores encima, Messi abrió el ángulo y colocó el balón en la escuadra derecha: 1-0. El veterano mago sumó nuevos hitos a su palmarés.

Fue su quinto Mundial con gol, justo cuando se cumplían 20 años de su primer tanto en la cita. Además, Messi y De Paul se convirtieron en la quinta pareja de la MLS en asistirse mutuamente en un Mundial, según Opta; las otras cuatro son de Estados Unidos. El tanto fue el 911 de su carrera y ya es especial.

En la segunda parte, Alexis Mac Allister disparó desde lejos, Zidane bloqueó, pero Messi aprovechó el rebote. Luego, tras pase de Nicolás González, definió con la izquierda y selló su primer hat-trick en un Mundial.

Argelia igualó a Argentina en posesión, pero su ataque no funcionó: siete disparos, ninguno entre los tres palos.

GOAL puntúa a los jugadores de Argentina en el Kansas City Stadium...