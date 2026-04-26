Valoraciones de las jugadoras del Arsenal frente al Lyon: ¡Olivia Smith brilla! El fichaje más caro de las Gunners aprovecha los errores del OL y da una ligera ventaja en la semifinal de la Liga de Campeones

Hace un año, en esta misma ronda, el Lyon venció 2-1 al Arsenal y luego perdió 4-1 en casa. Gracias a eso, el Arsenal llegó a la final y batió al Barcelona en una campaña europea de remontadas. Ahora la situación es distinta. Tras ganar 3-1 en la ida de cuartos ante Chelsea y avanzar con un global de 3-2, las campeonas llegan con ventaja, aunque remontaron después de que Brand rompiera el empate a los 18'.

El Arsenal reaccionó con un cabezazo de Caitlin Foord que rozó el poste antes del descanso y creó aún más ocasiones tras el descanso. Smith impactó un disparo en la red lateral y obligó a Christiane Endler a una gran parada, mientras que a Kim Little le pitaron y luego anularon un penalti. Cuando más apretaban las Gunners, el marcador se igualó: Endler no atrapó un tiro libre raso de Caldentey y, pese al intento de Engen, el balón acabó en la red.

El Lyon, que dejó en el banquillo a su delantera estrella Melchie Dumornay por lesión, respondió con un disparo de Korbin Shrader por encima del larguero y un remate de Kadidiatou Diani al poste. Sin embargo, las ocasiones más claras cayeron del lado local: Foord falló la primera, pero Smith aprovechó otro error defensivo. Un pase flojo de Lindsey Heaps, la tardanza de Endler y la pasividad de Engen dejaron el balón a merced de la máxima estrella del Arsenal, que marcó el 2-1 a siete minutos del final.

Tras ir 2-1 abajo en este mismo momento la temporada pasada y luego darle la vuelta, las Gunners no darán nada por sentado. Además, deben jugar en la Superliga Femenina dentro de tres días y carecen de profundidad por las ausencias de varias jugadoras clave. Sin embargo, el equipo de Renee Slegers está en una posición ideal: busca defender su título de la Liga de Campeones y alcanzar su segunda final consecutiva.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal desde el Emirates Stadium...