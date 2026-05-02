Valoraciones de las jugadoras del Arsenal frente al Lyon: los errores de Lotte Wubben-Moy y Kim Little salen caros, y una derrota in extremis pone fin a la defensa del título de la Liga de Campeonas femenina de las Gunners

La pasada temporada el Arsenal ganó este torneo tras remontar desventajas de 2-0 contra el Real Madrid en cuartos y de 2-1 ante el Lyon en semis. Ahora, en su defensa del título, las Gunners partían como favoritas tras ganar 3-1 al Chelsea en cuartos y 2-1 a Lyon en la ida de semis.

Sin embargo, el Lyon fue superior en su campo, donde no perdía desde la goleada 4-1 que le endosó el Arsenal hace año y medio. Las Gunners recibieron dos avisos tempranos: primero, cuando Ada Hegerberg falló un centro de Kadidiatou Diani desde corta distancia, y luego cuando anularon un cabezazo a Lindsey Heaps por fuera de juego de Ingrid Engen.

Pero las visitantes no reaccionaron y, poco después del minuto 20, Wendie Renard marcó de penalti —tras una falta de Lotte Wubben-Moy sobre Dumornay— para premiar el arranque local. La ventaja reforzó a las ocho veces campeonas de Europa y, 15 minutos después, Diani se deshizo de Little y marcó un gol de volea para poner el 2-0 en el partido y el 3-2 en la eliminatoria.

En la segunda parte el Arsenal reaccionó: Blackstenius y Smith acertaron los postes. Entonces Slegers movió el banquillo y, siete minutos después de su ingreso, la joven Holmberg centró para que Russo empatara la eliminatoria.

Sin embargo, el Lyon no se rindió. El regreso de Dumornay fue clave en la vuelta y, a menos de cinco minutos del final, la jugadora de 22 años envió un pase milimétrico a la espalda de la defensa para Brand, quien remató de forma brillante. Tras una larga revisión del VAR, el gol devolvió la ventaja al OL. Esta vez no fallaron: aguantaron, eliminaron a las campeonas vigentes y dejaron atrás los fantasmas de la semifinal perdida el año pasado. En Oslo, el próximo mes, Lyon buscará su noveno título continental ante Barcelona o Bayern.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal en el Groupama Stadium...