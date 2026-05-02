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Kim Little Jule Brand Leah Williamson Arsenal Lyon Women compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Valoraciones de las jugadoras del Arsenal frente al Lyon: los errores de Lotte Wubben-Moy y Kim Little salen caros, y una derrota in extremis pone fin a la defensa del título de la Liga de Campeonas femenina de las Gunners

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Arsenal Women
Liga de Campeones
OL Lyonnes vs Arsenal Women
L. Wubben-Moy
K. Little
FEATURES

El Arsenal cayó el sábado en Lyon y se despidió de su defensa del título de la Liga de Campeonas femenina. El octocampeón se vengó de la eliminación sufrida la temporada pasada en esta misma fase. Con el regreso de Selma Bacha y Melchie Dumornay, el OL se adelantó 2-0 en la primera parte. Alessia Russo igualó la eliminatoria, pero Jule Brand marcó en los últimos minutos para dar al Lyon un triunfo global de 4-3 y su duodécima final de la UWCL.

La pasada temporada el Arsenal ganó este torneo tras remontar desventajas de 2-0 contra el Real Madrid en cuartos y de 2-1 ante el Lyon en semis. Ahora, en su defensa del título, las Gunners partían como favoritas tras ganar 3-1 al Chelsea en cuartos y 2-1 a Lyon en la ida de semis.

Sin embargo, el Lyon fue superior en su campo, donde no perdía desde la goleada 4-1 que le endosó el Arsenal hace año y medio. Las Gunners recibieron dos avisos tempranos: primero, cuando Ada Hegerberg falló un centro de Kadidiatou Diani desde corta distancia, y luego cuando anularon un cabezazo a Lindsey Heaps por fuera de juego de Ingrid Engen.

Pero las visitantes no reaccionaron y, poco después del minuto 20, Wendie Renard marcó de penalti —tras una falta de Lotte Wubben-Moy sobre Dumornay— para premiar el arranque local. La ventaja reforzó a las ocho veces campeonas de Europa y, 15 minutos después, Diani se deshizo de Little y marcó un gol de volea para poner el 2-0 en el partido y el 3-2 en la eliminatoria.

En la segunda parte el Arsenal reaccionó: Blackstenius y Smith acertaron los postes. Entonces Slegers movió el banquillo y, siete minutos después de su ingreso, la joven Holmberg centró para que Russo empatara la eliminatoria.

Sin embargo, el Lyon no se rindió. El regreso de Dumornay fue clave en la vuelta y, a menos de cinco minutos del final, la jugadora de 22 años envió un pase milimétrico a la espalda de la defensa para Brand, quien remató de forma brillante. Tras una larga revisión del VAR, el gol devolvió la ventaja al OL. Esta vez no fallaron: aguantaron, eliminaron a las campeonas vigentes y dejaron atrás los fantasmas de la semifinal perdida el año pasado. En Oslo, el próximo mes, Lyon buscará su noveno título continental ante Barcelona o Bayern.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal en el Groupama Stadium...

  • Portero y defensa

    Daphne van Domselaar (6/10):

    No realizó muchas paradas. Controló bien los centros y pareció detener un penalti, aunque el VAR anuló la acción por salir de la línea de meta.

    Emily Fox (6/10):

    Ganó muchos duelos y mantuvo tranquila su banda ante el Lyon.

    Leah Williamson (5/10):

    Intentó lanzar pases en profundidad, pero sin éxito.

    Lotte Wubben-Moy (4/10):

    Se tiró y le regaló al Lyon el penalti que rompió el empate. Además, perdió muchos duelos.

    Katie McCabe (5/10):

    No contuvo a Diani, sobre todo en la primera parte.

    • Anuncios

  • Centro del campo

    Kim Little (4/10):

    No impuso su autoridad, algo inusual en ella, y perdió a Diani con facilidad en el segundo gol.

    Mariona Caldentey (4/10):

    No era su día. La cambiaron a 20 minutos del final, cuando el Arsenal necesitaba un gol, y eso lo dice todo. Nunca se impuso en el centro del campo.

    Alessia Russo (5/10):

    Tardó en entrar en juego, aunque marcó. Insuficiente.

  • Ataque

    Olivia Smith (4/10):

    Le costó tener el balón y poco le salió bien al crear jugadas.

    Stina Blackstenius (4/10):

    Estuvo a punto de marcar con un magnífico disparo al larguero, pero esa fue casi su única acción en un partido sin mucho apoyo.

    Caitlin Foord (5/10):

    La más activa del Arsenal, aunque el listón estaba bajo.

  • Suplentes y entrenador

    Smilla Holmberg (6/10):

    La suplente más eficaz del Arsenal; destacó por su magnífica asistencia.

    Victoria Pelova (5/10):

    Aportó algo de peligro ofensivo en el centro del campo, pero sin destacar.

    Frida Maanum (N/A):

    Salió en los últimos minutos.

    Chloe Kelly (N/A):

    Otra suplente de última hora.

    Renee Slegers (5/10):

    Mantuvo el once del partido de ida, pero no funcionó. Los cambios aportaron poco y llegaron tarde. Podría haber adelantado antes a Russo para que influyera más en zona de peligro.

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