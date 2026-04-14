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Lauren Hemp England Women 2026Getty Images
Ameé Ruszkai

Traducido por

Valoraciones de las jugadoras de Inglaterra frente a España: ¡Ventaja para las Lionesses! El gol de Lauren Hemp da a las campeonas de Europa la ventaja en la clasificación para el Mundial tras otra victoria sobre La Roja

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England
L. Hemp
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England vs Spain
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El gol tempranero de Lauren Hemp dio a Inglaterra una nueva victoria sobre España el martes por la noche; las Lionesses se impusieron 1-0 en su primer duelo con La Roja desde la final del Europeo del verano pasado. Inglaterra, que también ganó entonces en los penaltis, sumó su tercer triunfo en cuatro choques con las campeonas del mundo y toma ventaja en un grupo de clasificación mundialista muy reñido.

Solo las ganadoras de grupo irán directo a la Copa América 2024; el resto deberá disputar la repesca. Como Ucrania e Islandia completan el grupo, el primer puesto probablemente se definirá en los dos duelos entre Inglaterra y España. En el primer duelo las Lionesses se adelantaron rápido: Hemp improvisó y, con una acrobacia, batió a Cata Coll y Alexia Putellas. A los tres minutos, el gol más temprano del equipo de Sarina Wiegman en el nuevo Wembley.

Inglaterra pudo ampliar la ventaja: Lauren James remató por encima del larguero tras dejar atrás a Ona Batlle y Hemp golpeó un poste tras un taconazo de Lucy Bronze, mientras España tardaba en reaccionar. Las campeonas del mundo, sin Aitana Bonmati —lesionada desde noviembre—, tardaron en reaccionar pese a contar con Alexia Putellas y Mariona Caldentey, aunque la sólida defensa inglesa, ya sin su capitana Leah Williamson, también mereció elogios.

Tras el descanso el partido se abrió: Olga Carmona y Vicky López acertaron a los postes, mientras Lucía Kendall remató alto y Alessia Russo falló ante la portera. España apretó al final buscando el empate. Sin embargo, Inglaterra resistió y Hannah Hampton salvó el empate con una atajada espectacular en el último minuto ante Edna Imade.

El partido acabó con la portería a cero y dio a las Lionesses una victoria clave que las sitúa tres puntos por encima en el liderato. Quedan tres jornadas, entre ellas el duelo en España, pero el equipo de Wiegman llega al ecuador de la fase de clasificación en una posición ideal para sellar su billete para el Mundial del próximo verano.

GOAL puntúa a las jugadoras de Inglaterra en Wembley...

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (7/10):

    Su distribución fue irregular en la primera parte, lo que sometió a Inglaterra a presión, pero no fue castigada y mejoró en la segunda, con una gran intervención ante López cerca del medio campo y una parada excepcional a Imade en los últimos instantes.

    Lucy Bronze (8/10):

    Dominó la banda derecha todo el partido; apoyó el ataque con acierto y mantuvo la defensa segura.

    Lotte Wubben-Moy (8/10):

    Llevó su buen momento de forma del club al partido y rindió con solidez en una de sus pocas titularidades importantes. Se ganó la oportunidad y la aprovechó.

    Esme Morgan (8/10):

    Igualmente impecable en el centro de la defensa, trabajó bien con Wubben-Moy para neutralizar a González y disimular la ausencia de Williamson.

    Alex Greenwood (7/10):

    Pareció algo indecisa, pero en general contuvo bien a la rápida López.

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  • Vicky Lopez Keira Walsh Spain England Women 2026Getty Images

    Centro del campo

    Keira Walsh (8/10):

    En su partido 100 con la selección, brilló al frenar el potente mediocampo español y evitar que Inglaterra sufriera.

    Georgia Stanway (7/10):

    Cubrió mucho terreno y trabajó duro para neutralizar al centro del campo español.

    Lucia Kendall (7/10):

    Oportunidad clave para la joven centrocampista, que no desentonó en el partido más importante de su carrera. Luchó con brillantez, presionó bien y pudo coronar su actuación con un gol, pero falló el tiro en una gran ocasión.

  • Lauren Hemp England Women 2026Getty Images

    Ataque

    Lauren Hemp (8/10):

    Fue una amenaza constante gracias a su velocidad endiablada y su juego directo. Improvisó de forma brillante para marcar el primer gol y tuvo mala suerte al ver cómo un disparo rebotaba en el poste poco después.

    Alessia Russo (8/10):

    Retuvo bien el balón y realizó buenas carreras para colocarse en posiciones de gol o asistencia. Debería haber marcado, pero falló un mano a mano.

    Lauren James (8/10):

    Peligrosa cada vez que tocó el balón y además aportó un gran trabajo defensivo. 

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    Suplentes y entrenador

    Laura Blindkilde Brown (N/A):

    Sustituyó a Kendall en los últimos minutos y mantuvo la intensidad en el centro del campo. 

    Chloe Kelly (N/A):

    Sustituyó a James en la banda en los últimos 10 minutos.

    Sarina Wiegman (8/10):

    Tomó decisiones clave en la convocatoria y acertó en todas. Su equipo apenas concedió ocasiones y siempre pareció peligroso.

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