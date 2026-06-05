Inglaterra, con un balance perfecto en la fase de clasificación —incluida la victoria 1-0 sobre España en Wembley en abril—, empezó bien. La Roja creó peligro pronto: centro de Putellas y remate de Imade que obligó a intervenir a Hannah Hampton. Poco después, Keira Walsh respondió con un disparo desde el borde del área que rozó el larguero de Cata Coll. El partido cambió cuando Guijarro rompió el empate.

Tras un ingenioso túnel a Georgia Stanway y aprovechar el espacio que dejó el centro del campo inglés, Guijarro tuvo tiempo de sobra para elegir ángulo y batir a Hampton desde lejos, con ligero desvío. A partir de ahí, las Lionesses parecieron descuidadas y desorganizadas, y España abrió su defensa a su antojo, aunque en varias ocasiones sus rivales se salvaron por un mal último pase. Inglaterra no aprovechó esa fortuna: Alex Greenwood se posicionó mal, dejando a Putellas en posición legal, y Hampton no logró detener el disparo de la centrocampista, por lo que las anfitrionas duplicaron su ventaja.

Ese tanto era clave para las campeonas del mundo, pues eliminaba cualquier opción de desempate a favor de Inglaterra. Aunque el equipo de Wiegman salió con todo en la segunda parte, España mantuvo el control. Las visitantes siguieron presionando y, antes de la hora de juego, el marcador era de 3-0: una heroica acción de Lucy Bronze se topó con la indecisión de Greenwood y Putellas marcó su segundo tanto.

Antes del final, Pina, recién ingresada, marcó el cuarto y selló la peor derrota de las Lionesses en la era Wiegman. Era la primera vez que Inglaterra encajaba una derrota tan abultada con Wiegman, quien asumió el cargo en septiembre de 2021, y la peor desde la final del Europeo 2009, cuando Alemania ganó 6-2. Este resultado obliga a las subcampeonas del mundo a pasar por la repesca para el Mundial 2027, salvo sorpresa en el Islandia-España del martes.

GOAL puntúa a las jugadoras de Inglaterra desde el Estadi Municipal de Son Moix...