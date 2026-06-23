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Tom Maston

Traducido por

Valoraciones de Inglaterra vs. Ghana: Harry Kane falla, Jude Bellingham y Anthony Gordon luchan, y los «Tres Leones» empatan sin brillo en el Mundial de Boston

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Inglaterra
H. Kane
World Cup
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Inglaterra vs Ghana

Inglaterra volvió a la realidad en el Mundial tras empatar 0-0 con Ghana el martes. A diferencia del debut ante Croacia, el equipo de Thomas Tuchel no creó ocasiones en el último tercio y desperdició la oportunidad de asegurar el primer puesto del Grupo L con una jornada de antelación.

Inglaterra dominó la posesión en la primera parte, pero no creó ocasiones claras. Declan Rice lanzó un potente tiro libre que se fue por encima del larguero y a Harry Kane le bloquearon un disparo, pero no lograron realizar ningún tiro a puerta en los primeros 45 minutos.

Tras el descanso, Anthony Gordon y Kane obligaron a Benjamin Asare a realizar dos paradas sencillas, pero los Tres Leones siguieron sin mostrar claridad, aunque entraron Bukayo Saka y Morgan Rogers.

En los últimos cinco minutos Asare detuvo un disparo de Saka, Nico O’Reilly cabeceó al larguero y Kane envió el rebote por encima del travesaño.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Boston...

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Jordan Pickford (6/10):

    Apenas tuvo trabajo bajo los palos de Inglaterra. Tuvo algo de suerte cuando salió de la portería y chocó con Adu en la segunda parte.

    Reece James (5/10):

    Sus centros al área carecieron de convicción. Defendió bien ante Semenyo.

    Ezri Konsa (6/10):

    Tuvo mucho contacto con el balón, ya que Inglaterra construía continuamente el juego desde atrás. Apenas se vio amenazado por el ataque de Ghana, aunque tuvo algo de suerte de que una bandera de fuera de juego hiciera que su dudosa entrada sobre Adu quedara sin castigo.

    Marc Guehi (6/10):

    No cometió errores en su regreso, más allá de mantener el balón en movimiento. En los últimos minutos, un cabezazo suyo fue despejado sobre la línea.

    Djed Spence (7/10):

    Sorprendió como lateral izquierdo y cumplió en defensa. Sustituido poco después de la hora de juego.

    • Anuncios
  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Elliot Anderson (5/10):

    No fue lo suficientemente sólido en el centro del campo y le faltó astucia para superar la defensa de Ghana. Además, desperdició un par de cabezazos.

    Declan Rice (5/10):

    Lejos de su mejor nivel. Se compenetró bien con Gordon al principio, pero pronto llegaron los errores. Una amarilla limitó su impacto defensivo y sus jugadas a balón parado fueron irregulares.

    Jude Bellingham (5/10):

    Tuvo sus momentos al intentar colarse por detrás de Kane y realizó un par de entradas contundentes, pero se desvaneció del partido durante largos periodos.

  • FBL-WC-2026-MATCH45-ENG-GHAAFP

    Ataque

    Noni Madueke (5/10):

    Aportó algo de velocidad al inicio, pero retrocedía demasiado ante el rival. Pasó a la izquierda en la segunda parte sin mejorar.

    Harry Kane (3/10):

    No fue del todo culpa suya, dada la falta de apoyo, pero su participación fue muy escasa. Aún así, tuvo una gran ocasión de dar la victoria a su equipo en los últimos compases, pero su disparo se fue muy por encima del larguero con la portería a sus pies.

    Anthony Gordon (4/10):

    Tuvo más el balón que ante Croacia, pero no creó peligro y falló en defensa en un par de ocasiones. Fue sustituido antes de la hora de juego.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Bukayo Saka (7/10):

    Entró por Gordon y brilló, obligando a Asare a realizar su mejor parada con un disparo desde el borde del área.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Tuvo mala suerte: su cabezazo en los últimos minutos golpeó el larguero.

    Morgan Rogers (6/10):

    Realizó un par de regates peligrosos tras sustituir a Bellingham.

    Eberechi Eze (5/10):

    Poco incisivo en sus 20 minutos.

    Marcus Rashford (N/A):

    Entró en los últimos 10 minutos y mostró brillantez pese a cometer un par de faltas.

    Thomas Tuchel (4/10):

    Su equipo careció de la intensidad necesaria para superar el bloque defensivo de Ghana, y él podría haber sido más proactivo con los cambios. El alemán tiene mucho que analizar de cara al futuro.

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