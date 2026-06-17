Valoraciones de Inglaterra ante Croacia: la brillantez de Jude Bellingham impulsa a los Tres Leones en su debut mundialista, mientras Harry Kane inicia su lucha por la Bota de Oro con un doblete; aún así, la defensa endeble preocupa a Thomas Tuchel

Inglaterra comenzó de forma ideal: penalti por falta de Luka Modric a Noni Madueke. Dominik Livakovic detuvo el primer lanzamiento de Kane, pero el árbitro ordenó repetirlo y el delantero del Bayern de Múnich marcó en el segundo intento.

Después, Inglaterra dominó sin generar peligro y lo pagó: a los 39’, Martin Baturina lanzó un potente disparo desde 20 yardas que superó a Pickford y se coló por la escuadra. Pero el empate duró solo seis minutos: Kane cabeceó un córner de Rice y devolvió la ventaja a los ingleses.

Croacia no se rindió y, en la última jugada del primer tiempo, Petar Musa empató con una volea controlada. Pero dos minutos después del descanso Bellingham recibió de Elliot Anderson, entró al área y batió a Livakovic por bajo.

Las palabras de Tuchel surtieron efecto: Bellingham y Rice exigieron a Livakovic, que también detuvo un cabezazo de O’Reilly y el posterior remate de Gordon.

Kane volvió a toparse con Livakovic, y en la otra área Pickford repelió un intento de Pasalic. Finalmente, Rashford cerró la cuenta con un tiro raso, tras asistencia de Bukayo Saka.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Dallas...