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Bellingham Kane Tuchel England GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Valoraciones de Inglaterra ante Croacia: la brillantez de Jude Bellingham impulsa a los Tres Leones a la victoria en su debut mundialista, mientras Harry Kane inicia su lucha por la Bota de Oro con un doblete; aún así, la defensa endeble preocupa a Thomas Tuchel

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Inglaterra
J. Bellingham
H. Kane
World Cup
FEATURES
Inglaterra vs Croacia

Inglaterra comenzó el Mundial 2026 venciendo a Croacia 4-2 en el Grupo L. Harry Kane marcó dos veces en la primera parte, pero Croacia empató en ambas ocasiones. Jude Bellingham devolvió la ventaja a los de Thomas Tuchel en la segunda parte y Marcus Rashford sentenció al final.

Inglaterra comenzó con ventaja tras un penalti de Luka Modric sobre Noni Madueke. Dominik Livakovic detuvo el primer lanzamiento de Kane, pero el árbitro ordenó repetirlo y el delantero del Bayern de Múnich marcó en el segundo intento.

Después, Inglaterra dominó sin generar peligro y lo pagó: a los 38′, Martin Baturina lanzó un potente disparo desde 20 yardas que batió a Pickford. Pero el empate duró seis minutos: Kane cabeceó un córner de Rice y devolvió la ventaja a los ingleses.

Pero Croacia no se rindió y, en la última jugada del primer tiempo, Petar Musa empató con una volea controlada. A los dos minutos de la reanudación Inglaterra volvió a adelantarse: Bellingham recibió de Elliot Anderson, entró al área y batió a Livakovic por bajo.

Las palabras de Tuchel surtieron efecto: Bellingham y Rice obligaron a Livakovic a dos buenas paradas, y Nico O’Reilly cabeceó fuera tras un córner. El lateral del City volvió a cabecear, Livakovic detuvo y, en el rebote, repelió el intento de Anthony Gordon.

Kane volvió a toparse con Livakovic, y en la otra área Pickford respondió con una buena parada a Pasalic. Finalmente, Rashford cerró la cuenta con un disparo raso desde la frontal tras asistencia de Saka.

GOAL puntúa a los jugadores de Inglaterra en Dallas...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Jordan Pickford (5/10):

    Podría haber evitado el gol de Baturina, aunque luego salvó un remate de Pasalic. Su distribución fue irregular.

    Reece James (5/10):

    Metió un par de centros decentes, pero apenas participó en el último tercio. Firme atrás, aunque superado en el segundo gol de Croacia.

    Ezri Konsa (5/10):

    Pareció incómodo y desbordado ante el pase de Pasalic previo al gol de Musa; podría tener que luchar por mantener su puesto.

    John Stones (5/10):

    Sorprendentemente colocado como central izquierdo, el jugador del Manchester City mostró dudas con el balón y se dejó superar con facilidad antes del remate de Baturina. No fue lo que Inglaterra esperaba de su veterano defensa.

    Nico O’Reilly (4/10):

    Pareció intimidado y perdió el balón en zonas de riesgo. Marró dos cabezazos en corners; en el segundo, Livakovic salvó.

    • Anuncios
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Elliot Anderson (6/10):

    Perdió el control a veces, pero brilló en la posesión. Un pase perfecto desde la esquina dejó a Bellingham solo para poner a Inglaterra 3-2.

    Declan Rice (7/10):

    Su falta lateral permitió el segundo gol de Kane y pudo sumar dos asistencias más a O'Reilly en la segunda parte. Creció con el partido, así que sorprende que fuera sustituido tras la pausa de hidratación.

    Jude Bellingham (8/10):

    Muy activo en la recuperación, aunque falló en la jugada previa al gol de Baturina. Firmó dos regates brillantes y, pese a alguna decisión errónea, respondió al inicio del segundo tiempo.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Noni Madueke (8/10):

    Se adentró en el área y forzó el penalti; fue la principal amenaza ofensiva de Inglaterra en la primera parte. Sus regates directos y sus centros inquietaron a Gvardiol.

    Harry Kane (8/10):

    Falló su primer penalti, pero luego marcó de potente cabezazo. A veces sufrió al defender, aunque apenas erró en lo demás.

    Anthony Gordon (5/10):

    Presionó sin descanso, pero no aportó nada relevante con la pelota. Fue sustituido por Rashford en la segunda parte.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Morgan Rogers (6/10):

    Realizó un par de regates peligrosos tras sustituir a Rice.

    Marcus Rashford (7/10):

    Su remate certero sentenció la victoria de los Tres Leones.

    Bukayo Saka (7/10):

    Inició una jugada brillante y asistió a Rashford en el cuarto gol.

    Djed Spence (6/10):

    Estuvo a punto de marcar tras reemplazar a Bellingham.

    Marc Guehi (N/A):

    Sustituyó a Stones en los últimos minutos.

    Thomas Tuchel (7/10):

    Debe replantear la defensa, pero sus indicaciones al descanso cambiaron el partido y, en general, sus cambios surtieron efecto tras la adaptación.

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