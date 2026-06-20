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Netherlands Sweden player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de Holanda vs. Suecia: Cody Gakpo calla a la afición del Liverpool, y la apuesta de Koeman por Brobbey funciona en una exhibición holandesa... ¡pero Van de Ven no es lateral izquierdo!

Player ratings
World Cup
Holanda
FEATURES
Holanda vs Suecia
Suecia
C. Gakpo
B. Brobbey
C. Summerville
M. van de Ven
R. Koeman

Países Bajos se proclamó, aunque tarde, como un serio aspirante al título mundial al golear a Suecia por 5-1 en Houston el sábado por la noche. Los holandeses solo habían mostrado destellos de su mejor nivel en el empate de la primera jornada contra Japón, y el seleccionador Ronald Koeman fue criticado por lo que se percibía como un enfoque conservador. Sin embargo, su equipo ofreció una demostración ofensiva arrolladora para desmantelar a una selección sueca que había iniciado su andadura con una victoria por 5-1 sobre Túnez.

Cody Gakpo brilló para Holanda: asistió a Brian Brobbey en el 1-0 y, tras el 2-0 de Brobbey, sirvió el 3-0 a Gakpo. Al inicio del segundo tiempo, Dumfries le devolvió la asistencia a Gakpo para el 3-0, y el mejor jugador de Holanda en el Mundial 2022 marcó el 4-0 en el 54’, tras recortar hacia adentro con la derecha.

Anthony Elanga recortó distancias tras un pase en profundidad de Alexander Isak, pero Crysencio Summerville sentenció el 4-1. La victoria deja a la Orange muy cerca de ganar el grupo si vence a Túnez en la última jornada.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores de la selección de los Países Bajos que saltaron al campo en Texas...

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Bart Verbruggen (7/10):

    Realizó varias paradas excelentes para mantener la ventaja de dos goles de su equipo al descanso, aunque no pudo evitar el gol de honor de Suecia.

    Denzel Dumfries (8/10):

    El nuevo lateral derecho del Real Madrid asistió a Brobbey y Gakpo. Si se mantiene en forma, será un dolor de cabeza para los laterales izquierdos rivales durante todo el torneo.

    Jan Paul van Hecke (6/10):

    Realizó una excelente intervención defensiva para impedir que Viktor Gyokeres rematara cuando estaba bien colocado en la primera parte y también se mostró sólido con el balón.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Actuación dominante del capitán, aunque Isak le complicó en algunos momentos.

    Micky van de Ven (4/10):

    El polivalente y rápido defensa del Tottenham Hotspur realizó una buena incursión por la izquierda y casi asistió a Donyell Malen, pero su mal posicionamiento volvió a notarse, esta vez aprovechado por Elanga, que incluso le hizo un túnel. Demostró ser el eslabón débil de la zaga, ya que no es lateral izquierdo.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (8/10):

    El centrocampista del Liverpool falló algún pase, pero mantuvo la confianza y la calidad durante los 90 minutos.

    Frenkie de Jong (7/10):

    Clave en el buen inicio de Holanda, el barcelonista brilló en la recuperación y distribución del balón. Además, inició el ataque que acabó en el segundo gol de Gakpo, aunque a la hora de juego ya mostraba signos de cansancio y fue sustituido.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Asistió a Gakpo en el primer gol, pero luego pasó desapercibido y perdió el balón en la jugada previa al tanto de Elanga. Fue sustituido poco después.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Donyell Malen (4/10):

    El versátil delantero de la Roma fue una amenaza constante por la derecha, aunque erró un centro fácil que Brobbey podría haber convertido en su tercer gol. Sorprendió su sustitución al descanso, pero la actuación de Summerville justificó la decisión.

    Brian Brobbey (8/10):

    Tras marcar solo un gol en sus 12 partidos anteriores con la selección, Brobbey anotó dos veces en los primeros 17 minutos de su debut como titular en un Mundial. Ambos fueron remates sencillos, pero el corpulento delantero del Sunderland parece el referente ideal para el ataque holandés.

    Cody Gakpo (9/10):

    El extremo izquierdo suele sacar de quicio a la afición del Liverpool, pero ha enviado un mensaje a sus detractores —y al nuevo entrenador de los Reds, Andoni Iraola— al servir un centro raso, inteligente y medido, a partir del cual Brobbey abrió el marcador antes de marcar él mismo dos goles. A veces irrita por su irregularidad, pero el «Cody Gakpo de la Copa América» es muy bueno. ¡Ya tiene más goles en finales con Holanda que Johan Cruyff!

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Crysencio Summerville (8/10):

    Perdió su lugar en el once por Brobbey, pero podría haberle arrebatado el puesto a Malen ante Túnez: participó en el tercer gol al asociarse con Dumfries, asistir a Gakpo y luego marcar un potente disparo raso desde el borde del área.

    Guus Til (6/10):

    Salió al campo en el centro del campo sustituyendo a Reijnders en el minuto 59 y se empleó a fondo.

    Teun Koopmeiners (6/10):

    El mediocampista de la Juventus entró en la doble sustitución con Til y ayudó a controlar el partido.

    Memphis Depay (sin puntuación):

    Entró a los 70’ por Brobbey y asistió a Summerville en el último suspiro.

    Noa Lang (N/A):

    Entró en el último minuto del tiempo reglamentario.

    Ronald Koeman (8/10):

    Tras las críticas por el 2-2 ante Japón, el seleccionador merece elogio por incluir a Brobbey de inicio y a Summerville en el descanso; pero debe dejar de usar a Van de Ven como lateral izquierdo, un lastre.

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