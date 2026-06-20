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Netherlands Sweden ratings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de Holanda vs. Suecia: Cody Gakpo calla a la afición del Liverpool, la apuesta de Koeman por Brobbey funciona y Holanda arrolla... ¡pero Van de Ven no es lateral!

Player ratings
Holanda
World Cup
C. Gakpo
B. Brobbey
FEATURES
Holanda vs Suecia

Países Bajos se estrenó con goleada 5-1 sobre Suecia en Houston y mostró sus credenciales mundialistas. Antes solo había igualado 1-1 con Japón, lo que valió críticas a Ronald Koeman por su prudencia táctica. Esta vez, sin embargo, su equipo desplegó un ataque arrollador ante una Suecia que había debutado venciendo 5-1 a Túnez.

Cody Gakpo brilló para Holanda: asistió a Brian Brobbey en el 1-0 y, tras el 2-0 de Brobbey a pase de Denzel Dumfries, el delantero del Liverpool firmó el 3-0 poco después del descanso y el 4-0 en el 54’, ambos con su característico recorte hacia dentro y disparo con la derecha. Dumfries también puso el 3-0 en los pies de Gakpo nada más reanudarse el partido, y el mejor jugador holandés del Mundial 2022 firmó el 4-0 en el 54’, tras recortar hacia adentro con la derecha.

Anthony Elanga recortó distancias tras un pase en profundidad de Alexander Isak, pero Crysencio Summerville sentenció el 4-1. La victoria deja a la Orange muy cerca de ganar el grupo si vence a Túnez en la última jornada.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores de la selección de los Países Bajos que saltaron al campo en Texas...

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Bart Verbruggen (7/10):

    Realizó varias paradas excelentes para mantener la ventaja de dos goles de su equipo al descanso, aunque no pudo evitar el gol de honor de Suecia.

    Denzel Dumfries (8/10):

    El nuevo lateral derecho del Real Madrid asistió a Brobbey y Gakpo. Si se mantiene en forma, será un dolor de cabeza para los laterales izquierdos rivales durante todo el torneo.

    Jan Paul van Hecke (6/10):

    Realizó una excelente intervención defensiva para impedir que Viktor Gyokeres rematara cuando estaba bien colocado en la primera parte y también se mostró sólido con el balón.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Actuación dominante del capitán, aunque Isak le complicó en algunos momentos.

    Micky van de Ven (4/10):

    El polivalente y rápido defensa del Tottenham Hotspur realizó una buena incursión por la izquierda y casi asistió a Donyell Malen, pero su mal posicionamiento volvió a notarse, esta vez aprovechado por Elanga, que incluso le hizo un túnel. Demostró ser el eslabón débil de la zaga, ya que no es lateral izquierdo.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Centro del campo

    Ryan Gravenberch (8/10):

    El centrocampista del Liverpool falló algún pase, pero mantuvo la confianza y la calidad durante los 90 minutos.

    Frenkie de Jong (7/10):

    Clave en el buen inicio de Holanda, el barcelonista brilló en la recuperación y distribución del balón. Además, inició la jugada del segundo gol de Gakpo, aunque a la hora de juego ya había perdido fuelle y fue sustituido.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Asistió a Gakpo en el primer gol, pero luego pasó desapercibido y perdió el balón en la jugada previa al tanto de Elanga. Fue sustituido poco después.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Donyell Malen (4/10):

    El versátil delantero de la Roma fue una amenaza constante por la derecha, aunque falló un centro fácil que Brobbey podría haber convertido en su tercer gol. Sorprendió su sustitución al descanso, pero la actuación de Summerville justificó la decisión.

    Brian Brobbey (8/10):

    Tras marcar solo un gol en sus 12 partidos anteriores con la selección, Brobbey anotó dos veces en los primeros 17 minutos de su debut como titular en un Mundial. Ambos fueron remates sencillos, pero el corpulento delantero del Sunderland se mostró como el referente ideal para el ataque holandés.

    Cody Gakpo (9/10):

    El extremo izquierdo suele sacar de quicio a la afición del Liverpool, pero envió un mensaje a sus detractores —y al nuevo entrenador de los Reds, Andoni Iraola— al servir un centro raso, inteligente y medido, a partir del cual Brobbey abrió el marcador antes de marcar él mismo dos goles. A sus 27 años, su irregularidad puede irritar, pero el «Cody Gakpo de la Copa América» es un jugador excelente. ¡Ya tiene más goles en finales con Holanda que Johan Cruyff!

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Crysencio Summerville (8/10):

    Perdió su lugar en el once por Brobbey, pero podría haberle arrebatado el puesto a Malen ante Túnez: participó en el tercer gol al asociarse con Dumfries, asistir a Gakpo y luego marcar un potente disparo raso desde el borde del área.

    Guus Til (6/10):

    Salió al campo en el centro del campo en sustitución de Reijnders en el minuto 59 y se empleó a fondo.

    Teun Koopmeiners (6/10):

    El centrocampista de la Juventus entró en la doble sustitución con Til y ayudó a controlar el partido.

    Memphis Depay (sin puntuación):

    Entró a los 70’ por Brobbey y asistió a Summerville en el último suspiro.

    Noa Lang (N/A):

    Entró en el último minuto del tiempo reglamentario.

    Ronald Koeman (8/10):

    Tras las críticas por el 2-2 ante Japón, el seleccionador merece elogio por incluir a Brobbey de inicio y a Summerville en el descanso. Sin embargo, debe dejar de alinear a Van de Ven como lateral izquierdo, pues el jugador del Tottenham es un lastre.

World Cup
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