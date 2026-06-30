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Krishan Davis

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Valoraciones de Francia vs. Suecia: ¡Michael Olise, eres un genio! Su magistral actuación en el centro del campo impulsa a los Bleus a los octavos de final del Mundial, mientras Kylian Mbappé iguala a Lionel Messi

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Francia vs Suecia

Francia se clasificó con facilidad para los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Suecia el martes, gracias a una actuación magistral de Michael Olise. En Nueva Jersey, la estrella del Bayern Múnich lo hizo todo, mientras que un doblete de Kylian Mbappé y un gol de Bradley Barcola aseguraron la cómoda victoria de Les Bleus en la ronda de 32.

Francia tardó en arrancar, pero el equipo de Didier Deschamps generó varias ocasiones en la primera parte, y esa presión acabó en el primer gol.

Barcola culminó una larga carrera con un disparo por encima del larguero, y poco después Mbappé vio anulado un gol por un fuera de juego muy ajustado. A continuación, Adrien Rabiot rozó el gol en dos ocasiones, y entre ambas el jugador del Real Madrid, con todo el espacio del mundo en el área, estrelló el balón en el poste.

Olise despertó cerca de la media hora y estuvo a punto de anotar un gol histórico: su chilena impactó el poste. Dembélé no pudo aprovechar el rebote.

El extremo del Bayern Munich probó con un disparo envenenado que obligó al portero sueco a lucirse. En el córner posterior, Francia por fin abrió el marcador: Mbappé culminó una jugada ensayada con Olise y Dembélé, se deshizo de Gyökeres y batió al guardameta al segundo palo.

Poco después del descanso llegó el 2-0: Olise filtró un pase entre las piernas de un defensa y Barcola lo empujó a la red. El ex del Palace buscó su gol con un nuevo disparo que el portero desvió y otro raso que detuvo minutos después.

Finalmente, otro pase filtrado suyo permitió a Mbappé cerrar el encuentro a quince minutos del final. Francia se medirá a Paraguay en octavos.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia desde Nueva Jersey...

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Portero y defensa

    Mike Maignan (6/10):

    Poco trabajo pese al talento ofensivo de Suecia.

    Jules Koundé (7/10):

    Se proyectó con acierto al ataque y mereció una asistencia, aunque Mbappé estrelló el balón en el poste.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Alexander Isak lo complicó en las pocas veces que Suecia llegó al área.

    William Saliba (6/10):

    Mantuvo un duelo físico con su compañero en el Arsenal, Viktor Gyökeres.

    Lucas Digne (7/10):

    Se proyectó con acierto y probó un buen disparo a puerta.

    • Anuncios
  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Poco influyente, aunque cubrió mucho terreno y mantuvo el orden.

    Adrien Rabiot (7/10):

    Apoyó el ataque y estuvo a punto de marcar en dos ocasiones con buenos disparos. Siempre buscó el juego hacia delante.

    Michael Olise (9/10):

    Se movió con peligro, rozó el gol en varias ocasiones y casi marcó un tanto histórico con una chilena espectacular. Asistió de forma sublime tanto a Barcola como a Mbappé.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (7/10):

    Asistió el primer gol de Mbappé y generó varias ocasiones, aunque no acertó con el rebote del disparo de Olise.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Le dio al poste, pero rápidamente —e inevitablemente— se redimió. Anotó el segundo gracias a la genialidad de Olise, igualando así a Lionel Messi con seis goles en este Mundial.

    Bradley Barcola (7/10):

    Debería haber marcado tras una carrera en profundidad, pero disparó por encima del larguero. No desperdició su siguiente ocasión y remató a puerta con fuerza.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Suplentes y entrenador

    Desire Doué (6/10):

    Puso a prueba al portero con un potente disparo.

    Malo Gusto (6/10):

    Entró al final para reforzar la defensa y dar descanso a Koundé.

    Theo Hernández (N/A):

    Igual que Gusto, pero en la banda contraria. Se incorporó bien al ataque desde el primer momento.

    Jean-Philippe Mateta (N/A):

    Entró en los últimos compases del partido en sustitución de Mbappé.

    Rayan Cherki (N/A):

    Le dio a Olise un merecido descanso.

    Didier Deschamps (8/10):

    De vuelta en el banquillo. Su equipo empieza a dar miedo justo a tiempo.

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