Valoraciones de Francia vs. Suecia: ¡Michael Olise, eres un genio! Su brillante actuación en el medio campo lleva a los Bleus a los octavos del Mundial, mientras Kylian Mbappé iguala a Lionel Messi

Francia tardó en arrancar, pero el equipo de Didier Deschamps generó varias ocasiones en la primera parte, y esa presión acabó en el primer gol.

Barcola disparó alto tras una larga carrera y, poco después, anularon un gol a Mbappé por fuera de juego milimétrico. Adrien Rabiot rozó el gol en dos ocasiones, y entre ambas el jugador del Real Madrid, con espacio en el área, estrelló el balón en el poste.

Olise despertó cerca de la media hora y estuvo a punto de anotar un gol antológico: su chilena impactó el poste. Dembélé no pudo aprovechar el rebote.

El extremo del Bayern de Múnich siguió con un disparo con efecto que se fue ligeramente desviado y obligó al portero sueco a realizar una buena parada desde el borde del área. Fue a raíz del córner resultante cuando Francia rompió el empate: Mbappé culminó una bonita jugada a balón parado en la que participaron Olise y Dembélé por la izquierda, zafándose de Viktor Gyökeres y lanzando un disparo imparable al segundo palo.

Poco después de la reanudación llegó el 2-0: Olise filtró un pase entre las piernas de un defensa y Barcola lo empujó a la red. El ex del Palace buscó su gol con un nuevo disparo parado por el portero y otro remate raso detenido minutos después.

Finalmente, otro pase filtrado suyo permitió a Mbappé cerrar el encuentro a quince minutos del final. Francia se medirá a Paraguay en octavos.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia desde Nueva Jersey...