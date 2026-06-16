Valoraciones de Francia vs. Senegal: ¡Kylian Mbappé vuelve a brillar! El capitán hace historia con los Bleus en la remontada mundialista liderada por Michael Olise

La primera parte, para olvidar, tuvo dos claras ocasiones para los menos favoritos. Mbappé perdió el balón en el 25’ y un contraataque de Senegal acabó con un disparo de Nicolas Jackson que golpeó el poste. En el descuento, Ismaila Sarr envió por encima del larguero desde ocho yardas.

Francia reaccionó en la segunda parte y, en pocos minutos, Doué, Olise y Mbappé obligaron a intervenir a Mendy. Los Bleus pensaron que tendrían penalti cuando Mané derribó a Mbappé dentro del área poco antes de la hora de juego, pero, de forma insólita, el árbitro mantuvo su decisión de no pitarlo pese a la revisión del VAR.

Sin embargo, el capitán francés no tardó en hacer justicia: recibió un pase preciso de Olise y, desde un ángulo cerrado, batió al portero de primera. Los Leones de Teranga creyeron responder al instante, pero el potente remate de Jackson fue anulado por fuera de juego.

A ocho del final, el suplente Barcola, asistido por Rabiot, batía a Mendy con un toque suave. Ya en el descuento, Mbaye recortó para Senegal y, acto seguido, Mbappé respondió con un disparo colocado desde 30 yardas que Mendy no logró detener.

GOAL valora a los jugadores de Francia en Nueva Jersey...