La primera parte, para olvidar, tuvo dos claras ocasiones para los menos favoritos. Mbappé perdió el balón en el 25’ y un contraataque de Senegal acabó con un disparo de Nicolas Jackson que golpeó el poste y se marchó fuera. En el descuento, Ismaila Sarr, de volea, envió el balón por encima del larguero desde ocho yardas.

Francia reaccionó en la segunda parte y, en pocos minutos, Doué, Olise y Mbappé obligaron a intervenir a Mendy. Los Bleus pensaron que tendrían penalti cuando Mané derribó a Mbappé dentro del área poco antes de la hora de juego, pero, de forma insólita, el árbitro mantuvo su decisión inicial tras revisar el VAR y consultar el monitor.

Sin embargo, el capitán francés no esperó mucho: recibió un pase preciso de Olise y, desde un ángulo, batió al portero de primera. Los Leones de Teranga creyeron responder al instante, pero el potente remate de Jackson fue anulado por fuera de juego.

A ocho del final, el suplente Barcola cabeceó un pase de Rabiot y sentenció. Luego marcó Mbaye para Senegal, y Mbappé respondió de inmediato con un disparo desde 30 yardas que Mendy debió detener.

GOAL valora a los jugadores de Francia en Nueva Jersey...