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Valoraciones de Francia vs. Senegal: ¡Kylian Mbappé se redime! Los Bleus remontan gracias a Michael Olise

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Senegal
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Francia vs Senegal
K. Mbappe
M. Olise

A pesar de un inicio complicado, Francia venció 3-1 a Senegal en el Grupo I. Tras un mal primer tiempo, «Les Bleus» mejoraron y Kylian Mbappé —antes flojo— marcó dos goles, uno antes y otro después del tanto de Bradley Barcola, y se convirtió en el máximo goleador de la historia de su selección.

La primera parte, pobre en juego, tuvo dos claras ocasiones para Senegal. En el minuto 25, Mbappé perdió el balón y, tras un rápido contraataque, Nicolas Jackson disparó al poste. Ya en el descuento, Ismaila Sarr, desde ocho yardas, envió por encima del larguero un balón rebotado.

Francia reaccionó tras el descanso y, en minutos, Doué, Olise y Mbappé obligaron a intervenir a Mendy. Los Bleus pensaron que tendrían penalti cuando Mané derribó a Mbappé dentro del área poco antes de la hora de juego, pero, de forma insólita, el árbitro mantuvo su decisión de no pitarlo pese a la revisión del VAR.

Sin embargo, el capitán francés no esperó mucho: recibió un pase preciso de Olise y, desde un ángulo, batió al portero de primera. Los Leones de Teranga creyeron responder al instante, pero el potente remate de Jackson fue anulado por fuera de juego.

A ocho del final, el suplente Barcola sentenció con un toque suave tras pase de Rabiot. Luego marcó Mbaye para Senegal y, de inmediato, Mbappé redondeó el 4-1 con un disparo desde 30 yardas que Mendy debió detener.

GOAL valora a los jugadores de Francia en Nueva Jersey...

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Mike Maignan (6/10):

    Tuvo suerte de que el disparo de Jackson rebotara en su pierna y se fuera fuera tras golpear en el poste. Estuvo a punto de dejar escapar el balón por encima de la línea en los últimos instantes.

    Jules Koundé (6/10):

    Sadio Mané le creó peligro en algunos tramos, pero se proyectó bien al ataque y creció con el paso de los minutos.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Realizó buenas intervenciones ante Sarr. Actuación sólida.

    William Saliba (6/10):

    Jugó por la banda izquierda con comodidad y realizó una entrada deslizante clave sobre Sarr.

    Lucas Hernández (6/10):

    Por su banda llegaron muchos ataques de Senegal y se descolocó un par de veces; no mostró su habitual peligro en ataque.

    • Anuncios
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Siempre disponible y con pases precisos, aunque sin mucha incisividad. Disfrutó del duelo físico en el centro del campo.

    Adrien Rabiot (7/10):

    Aportó energía con sus incursiones. Asistencia decisiva para el gol de Barcola.

    Ousmane Dembélé (6/10):

    Peligroso entre líneas, aunque Francia no logró alimentarlo con frecuencia y su influencia mermó pese a la iniciativa del equipo.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Michael Olise (8/10):

    Empezó discreto, pero cobró vida tras pasar al centro del campo en la segunda parte: falló un gol, asistió a Mbappé y participó en su segundo tanto.

    Kylian Mbappé (8/10):

    Irregular en la primera parte, falló un penalti no pitado y marcó un golazo. Ya es el máximo goleador de Francia.

    Desire Doué (6/10):

    Poco incisivo en defensa y sin generar peligro en ataque, aunque tras el descanso fue más peligroso y rozó el gol en dos ocasiones.

  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    Suplentes y entrenador

    Bradley Barcola (7/10):

    Causó sensación de inmediato con una carrera ingeniosa y un remate inteligente por encima del portero.

    Rayan Cherki (N/A):

    Entró demasiado tarde como para crear algo destacable.

    Didier Deschamps (6/10):

    La primera parte preocupa, pero colocar a Olise en el centro fue un acierto. Confía en que lo mejor está por llegar.

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