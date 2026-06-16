Valoraciones de Francia vs. Senegal: ¡Kylian Mbappé se redime! Los Bleus remontan gracias a Michael Olise

La primera parte, pobre en juego, tuvo dos claras ocasiones para Senegal. En el minuto 25, Mbappé perdió el balón y, tras un rápido contraataque, Nicolas Jackson disparó al poste. Ya en el descuento, Ismaila Sarr, desde ocho yardas, envió por encima del larguero un balón rebotado.

Francia reaccionó tras el descanso y, en minutos, Doué, Olise y Mbappé obligaron a intervenir a Mendy. Los Bleus pensaron que tendrían penalti cuando Mané derribó a Mbappé dentro del área poco antes de la hora de juego, pero, de forma insólita, el árbitro mantuvo su decisión de no pitarlo pese a la revisión del VAR.

Sin embargo, el capitán francés no esperó mucho: recibió un pase preciso de Olise y, desde un ángulo, batió al portero de primera. Los Leones de Teranga creyeron responder al instante, pero el potente remate de Jackson fue anulado por fuera de juego.

A ocho del final, el suplente Barcola sentenció con un toque suave tras pase de Rabiot. Luego marcó Mbaye para Senegal y, de inmediato, Mbappé redondeó el 4-1 con un disparo desde 30 yardas que Mendy debió detener.

GOAL valora a los jugadores de Francia en Nueva Jersey...