El seleccionador noruego, Stale Solbakken, rotó mucho pese a poder liderar el grupo y dejó en el banquillo a jugadores clave como Erling Haaland y Martin Odegaard.
Nada más iniciar, los escandinavos perdieron el balón y un disparo de Mbappé lo desvió el portero al larguero. Fue el primer aviso: a los seis minutos Francia ya ganaba. Mbappé cedió a Dembélé, que se deshizo de su marcador y batió al segundo palo.
Michael Olise probó desde lejos, pero su disparo fue bloqueado, y en la contra Jorgen Strand Larsen remató alto desde cerca. Tras ver cómo le paraban su propio disparo, Mbappé asistió de nuevo a Dembélé, quien marcó con un tiro con efecto desde el borde del área. Noruega respondió de inmediato por medio de Thelo Aasgard, quien se desmarcó con un movimiento de hombros y batió a Mike Maignan con un disparo raso.
La alegría duró poco: Dembélé cerró su hat-trick antes del descanso tras recibir demasiado espacio y colocar con calma un zurdazo al rincón.
Al inicio del segundo tiempo, Theo Hernández cometió penalti, pero Maignan detuvo el débil lanzamiento de Strand Larsen. Luego solo se registró un disparo desviado de Mbappé y una buena parada a Bobb. En el descuento, Doué cerró la cuenta con un cabezazo.
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