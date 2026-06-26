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France GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

Traducido por

Valoraciones de Francia vs. Noruega: ¡Ousmane Dembélé arrasa! La estrella del PSG acapara el duelo Mbappé-Haaland con un hat-trick fulminante

Player ratings
Francia
Noruega
World Cup
FEATURES
Noruega vs Francia
O. Dembele
K. Mbappe

Ousmane Dembélé marcó un magnífico hat-trick en 32 minutos que arrasó a Noruega y aseguró a Francia el primer puesto del Grupo I del Mundial el viernes. Todo se decidió en la primera parte, en la que el ganador del Balón de Oro se desató, con la ayuda de Kylian Mbappé.

El seleccionador noruego, Stale Solbakken, rotó mucho pese a poder liderar el grupo y dejó en el banquillo a jugadores clave como Erling Haaland y Martin Odegaard.

Nada más iniciar, los escandinavos perdieron el balón y un disparo de Mbappé lo desvió el portero al larguero. Fue el primer aviso: a los seis minutos Francia ya ganaba. Mbappé cedió a Dembélé, que se deshizo de su marcador y batió al segundo palo.

Michael Olise probó desde lejos, pero su disparo fue bloqueado, y en la contra Jorgen Strand Larsen remató alto desde cerca. Tras ver cómo le paraban su propio disparo, Mbappé asistió de nuevo a Dembélé, quien marcó con un tiro con efecto desde el borde del área. Noruega respondió de inmediato por medio de Thelo Aasgard, quien se desmarcó con un movimiento de hombros y batió a Mike Maignan con un disparo raso.

La alegría duró poco: Dembélé cerró su hat-trick antes del descanso tras recibir demasiado espacio y colocar con calma un zurdazo al rincón.

Al inicio del segundo tiempo, Theo Hernández cometió penalti, pero Maignan detuvo el débil lanzamiento de Strand Larsen. Luego solo se registró un disparo desviado de Mbappé y una buena parada a Bobb. En el descuento, Doué cerró la cuenta con un cabezazo.

GOAL puntúa a los jugadores franceses en Boston...

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Portero y defensa

    Mike Maignan (7/10):

    Se le escapó el gol de Noruega, pero se redimió con una gran parada de penalti, aunque el lanzamiento fue flojo. También realizó una buena parada ante la ocasión de Bobb.

    Jules Koundé (6/10):

    No subió tanto al ataque como le hubiera gustado, pues Andreas Schjelderup le complicó la vida, pero no le hizo falta.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Se dejó engañar por la finta de Aasgard, pero aportó en defensa y ayudó a subir el balón.

    Maxence Lacroix (5/10):

    Descoordinado en su debut con Francia y sin brillo en los duelos.

    Theo Hernández (4/10):

    Cometió una falta descuidada al sacar la pierna y provocar el penalti. Agradecerá que Maignan lo detuviera.

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  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Centro del campo

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Actuación sólida y omnipresente. Dio la asistencia decisiva para el tercer gol de Dembélé, que completó su hat-trick.

    Manu Koné (6/10):

    Pasó con sencillez, aunque sufrió en los duelos.

    Michael Olise (6/10):

    Un día atípico para la revelación del Bayern de Múnich, que, sorprendentemente, tuvo dificultades para meterse en el partido jugando más por el centro. Aun así, debería haber marcado.

  • FBL-WC-2026-MATCH61-NOR-FRAAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (10/10):

    Clase magistral de control y definición: hat-trick en la primera parte, pese a gozar de demasiado respeto. Espectacular.

    Kylian Mbappé (8/10):

    El protagonista habitual se limitó a dar dos magníficas asistencias a Dembélé y estuvo a punto de marcar.

    Desire Doué (7/10):

    Poco participativo, aunque siempre peligroso. Falló en el remate hasta marcar de cabeza en el descuento.

  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Rayan Cherki (5/10):

    Poco protagonismo, el partido se fue apagando.

    Bradley Barcola (7/10):

    Realizó un disparo y obligó al portero a realizar una parada en el primer palo. Asistió en el cabezazo de Doue en los últimos minutos.

    Ibrahima Konaté (6/10):

    Se mostró sólido tras entrar a falta de 15 minutos.

    Malo Gusto (N/A):

    Entró en los últimos minutos para coger ritmo.

    Jean-Philippe Mateta (sin puntuación):

    Entró al final en sustitución de Mbappé.

    Guy Stephan (7/10):

    Dirigió el partido por la ausencia de Didier Deschamps, de luto por una pérdida familiar, y se mostró satisfecho con el rendimiento ofensivo. Misión cumplida.