Mbappé abrió el marcador con un magnífico disparo desde el borde del área, pero Francia mostró una imagen decepcionante en la primera parte y arrancó la segunda con lentitud, quizá por la suspensión del partido de dos horas. Sin embargo, Les Bleus recibieron un regalo en el minuto 54: Irak falló un saque de puerta corto, Dembélé aprovechó el error y asistió a Mbappé, que marcó el segundo.

Los delanteros franceses resucitaron y Olise asistió a Dembélé en el 66 para que el Balón de Oro marcara su primer tanto mundialista. Mbappé rozó el hat-trick al final, pero se marchó ovacionado sin lograrlo.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores franceses que participaron en el encuentro, tras asegurar Deschamps el pase a dieciseisavos antes del duelo clave contra Noruega y Haaland el viernes.