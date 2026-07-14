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Peter McVitie

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Valoraciones de Francia vs. España: Mbappé y Olise pasaron desapercibidos, Digne fue un desastre y los Bleus desperdiciaron la final

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Francia
K. Mbappe
M. Olise
World Cup
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Francia vs España

La trayectoria de Francia en el Mundial terminó el martes con una clara derrota 2-0 ante España. El equipo de Didier Deschamps, con Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé silenciados, no acertó a disparar entre los tres palos hasta el minuto 80, mientras La Roja avanzaba a la final.

Francia, favorita del torneo, comenzó sin brillo y se quedó atrás a mitad de la primera parte. Aunque no dominaba la posesión, tampoco había concedido mucho. Sin embargo, Lucas Digne cometió falta sobre Lamine Yamal, penalti que Mikel Oyarzabal transformó y puso a los galos por primera vez en desventaja en este torneo.

A partir de ahí, Les Bleus apenas parecieron capaces de tomar las riendas del partido. España tenía una respuesta para cada intento de Mpabbe, Dembélé, Olise y Bradley Barcola de abrirse paso con regates o pases. Francia, por su parte, disponía de pocos recursos para neutralizar a Yamal, Oyarzabal o Dani Olmo.

Ya en la primera parte España avisó al acercarse sin exigir a Mike Maignan, pero Francia no reaccionó y encajó el segundo poco antes de la hora de juego. El suplente Maxence Lacroix, que había reemplazado al lesionado William Saliba, se adelantó en el momento justo en que Olmo cedió a Pedro Porro, quien tuvo todo el tiempo para definir.

Un desenlace decepcionante para Deschamps, cuyo ciclo como seleccionador concluye sin alcanzar la tercera final consecutiva, mientras que el equipo de Luis de la Fuente se ganó con justicia el pase a la final.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia en Dallas...

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Portero y defensa

    Mike Maignan (5/10):

    No detuvo muchos tiros, pero no es responsable de la derrota.

    Jules Koundé (5/10):

    Le dejó mucho espacio a Cucurella, que pudo centrar y provocar el penalti.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Desbarató algunos ataques peligrosos de España.

    William Saliba (N/A):

    Seguro con el balón, se retiró lesionado en el 30’.

    Lucas Digne (2/10):

    Derribó a Yamal en un claro penalti y regaló a España algunas ocasiones más antes de ser sustituido.

    • Anuncios
  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Luchó con ahínco por el balón y fue uno de los jugadores más sólidos del equipo.

    Adrien Rabiot (4/10):

    Vio la amarilla a los nueve minutos y nunca se recuperó. Ha tenido mejores partidos en este torneo, pero estuvo flojo con y sin balón antes de ser sustituido al descanso.

    Michael Olise (3/10):

    Le costó encontrar huecos en la defensa española. Sin duda, su peor actuación en el Mundial.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (3/10):

    Descuidado con el balón y sin ideas para superar la defensa española.

    Kylian Mbappé (3/10):

    Solo realizó un disparo y no creó ocasiones.

    Bradley Barcola (4/10):

    Poco aportó antes de ser sustituido cerca de la hora de juego.

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  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Suplentes y entrenador

    Maxence Lacroix (4/10):

    Sustituyó a Saliba tras media hora. Reaccionó tarde cuando Porro se coló para marcar el segundo gol.

    Manu Koné (4/10):

    Salió al campo en sustitución de Rabiot en el descanso. Se quedó mirando mientras España duplicaba su ventaja.

    Desire Doué (5/10):

    Realizó dos disparos desde lejos que no dieron resultado.

    Theo Hernández (6/10):

    Luchó más que Digne, pero poco pudo hacer para iniciar la remontada.

    Rayan Cherki (5/10):

    Tuvo pocas oportunidades de crear peligro, ya que Francia se vio asfixiada.

    Didier Deschamps (3/10):

    Trágica despedida para una leyenda del Mundial: su equipo fue inferior y apenas recordó al favorito que muchos esperaban.

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