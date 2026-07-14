El inicio fue decepcionante para los favoritos, que se quedaron atrás en el marcador a mitad de la primera parte. Los Bleus no dominaron la posesión, pero tampoco concedieron mucho. Sin embargo, Lucas Digne lo puso en peligro al cometer una falta sobre Lamine Yamal que supuso un claro penalti, transformado por Mikel Oyarzabal, dejando a Francia por primera vez en desventaja en este torneo.

A partir de ahí, Francia apenas pudo tomar las riendas. España respondía cada intento de Mpabbe, Dembélé, Olise y Barcola, mientras que los galos no encontraban la forma de frenar a Yamal, Oyarzabal y Olmo.

Ya habían recibido algunas advertencias en la primera parte, cuando España se abría paso con rapidez sin llegar a poner a prueba a Mike Maignan.

Francia no aprendió y España marcó el segundo justo antes de la hora: Lacroix, que había reemplazado al lesionado Saliba, se adelantó y dejó solo a Porro, quien definió sin problemas tras pase de Olmo.

Un desenlace decepcionante para Deschamps, que cierra su etapa como seleccionador sin alcanzar la tercera final consecutiva, mientras el equipo de Luis de la Fuente se gana merecidamente el pase a la final.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia en el AT&T Stadium...