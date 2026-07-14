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GFX Mbappe Olise Digne France Getty/GOAL
Peter McVitie

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Valoraciones de Francia vs. España: Mbappé y Olise pasaron desapercibidos, Digne fue un desastre y los Bleus desperdiciaron la final del Mundial

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Francia
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Francia vs España
España
World Cup

La trayectoria de Francia en el Mundial terminó el martes con una clara derrota 2-0 ante España. El equipo de Didier Deschamps, con Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé silenciados, no acertó ni un tiro a puerta en los primeros 80 minutos, y La Roja avanzó a la final.

El inicio fue decepcionante para los favoritos, que se quedaron atrás en el marcador a mitad de la primera parte. Los Bleus no dominaron la posesión, pero tampoco concedieron mucho. Sin embargo, Lucas Digne lo puso en peligro al cometer una falta sobre Lamine Yamal que supuso un claro penalti, transformado por Mikel Oyarzabal, dejando a Francia por primera vez en desventaja en este torneo.

A partir de ahí, Francia apenas pudo tomar las riendas. España respondía cada intento de Mpabbe, Dembélé, Olise y Barcola, mientras que los galos no encontraban la forma de frenar a Yamal, Oyarzabal y Olmo.

Ya habían recibido algunas advertencias en la primera parte, cuando España se abría paso con rapidez sin llegar a poner a prueba a Mike Maignan.

Francia no aprendió y España marcó el segundo justo antes de la hora: Lacroix, que había reemplazado al lesionado Saliba, se adelantó y dejó solo a Porro, quien definió sin problemas tras pase de Olmo.

Un desenlace decepcionante para Deschamps, que cierra su etapa como seleccionador sin alcanzar la tercera final consecutiva, mientras el equipo de Luis de la Fuente se gana merecidamente el pase a la final.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia en el AT&T Stadium...

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Portero y defensa

    Mike Maignan (5/10):

    No detuvo muchos tiros, pero no es responsable de la derrota.

    Jules Koundé (5/10):

    Le dejó mucho espacio a Cucurella, que pudo centrar y provocar el penalti.

    Dayot Upamecano (6/10):

    Desbarató algunos ataques peligrosos de España.

    William Saliba (N/A):

    Seguro con el balón, se retiró lesionado en el 30’.

    Lucas Digne (2/10):

    Derribó a Yamal en un claro penalti y regaló a España algunas ocasiones más antes de ser sustituido.

    • Anuncios
  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Luchó con ahínco por el balón y fue uno de los jugadores más sólidos del equipo.

    Adrien Rabiot (4/10):

    Recibió una tarjeta amarilla a los nueve minutos y nunca se recuperó. Ha tenido partidos mucho mejores en este torneo, pero se mostró flojo tanto con el balón como sin él antes de ser sustituido en el descanso.

    Michael Olise (3/10):

    Le costó encontrar huecos en la defensa española. Sin duda, su peor actuación en el Mundial.

  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (3/10):

    Descuidado con el balón y sin ideas para superar la defensa española.

    Kylian Mbappé (3/10):

    Solo realizó un disparo y no creó ocasiones.

    Bradley Barcola (4/10):

    Poco aportó antes de ser sustituido cerca de la hora de juego.

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  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Suplentes y entrenador

    Maxence Lacroix (4/10):

    Sustituyó a Saliba tras media hora. Reaccionó tarde cuando Pedro Porro se coló para marcar el segundo gol.

    Manu Koné (4/10):

    Salió al campo en sustitución de Rabiot en el descanso. Se quedó mirando mientras España duplicaba su ventaja.

    Desire Doué (5/10):

    Realizó dos disparos desde lejos que no dieron resultado.

    Theo Hernández (6/10):

    Luchó más que Digne, pero poco pudo hacer para iniciar la remontada.

    Rayan Cherki (5/10):

    Tuvo pocas oportunidades de crear peligro, ya que Francia se vio asfixiada.

    Didier Deschamps (3/10):

    Trágica despedida para una leyenda del Mundial: su equipo fue inferior y apenas una sombra del favorito que muchos esperaban.