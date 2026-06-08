Francia no sufrió demasiado. Irlanda del Norte complicó el partido durante 40 minutos, pero los Bleus, con Mbappé, Doué, Dembélé y Olise, dominaron.

Sin embargo, justo antes del descanso Olise abrió el marcador tras rematar un rebote desde cinco metros. Nada más iniciar la segunda parte aprovechó un balón suelto para marcar el segundo.

Irlanda del Norte recortó distancias cuando Shea Charles superó a Upamecano y asistió a Patrick Kelly, que empujó el balón desde dos metros. Sin embargo, la calidad francesa sentenció el partido: Olise marcó el tercero y definitivo. Aunque encajaron, los visitantes no crearon más peligro. Actuación convincente que dejará contento a Deschamps.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia en el Decathlon Arena...