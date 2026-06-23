Mbappé abrió el marcador con un magnífico disparo desde el borde del área, pero Francia mostró una imagen decepcionante en la primera parte y arrancó la segunda con lentitud, quizá por la suspensión del partido durante dos horas. Sin embargo, los Bleus recibieron un regalo en el minuto 54: Irak falló un saque de puerta corto y Dembélé asistió a Mbappé para el segundo tanto.

Los delanteros franceses resucitaron y Olise asistió a Dembélé en el 66’, primer gol en un Mundial del Balón de Oro. Mbappé rozó el hat-trick, pero se marchó ovacionado en los últimos minutos.

A continuación, GOAL clasifica a todos los jugadores de Francia que saltaron al campo, tras asegurar el equipo de Didier Deschamps su pase a los dieciseisavos de final antes del decisivo duelo de grupo contra Noruega y Erling Haaland el viernes.