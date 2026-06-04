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Rayan CherkiGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Valoraciones de Francia ante Costa de Marfil: Rayan Cherki brilla, pero los favoritos caen por una defensa débil

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FEATURES
Francia vs Ivory Coast
Francia
Ivory Coast
Amistosos
K. Mbappe
R. Cherki
M. Olise
D. Deschamps

Rayan Cherki marcó un gol memorable, pero la renovada Francia no mantuvo la ventaja y perdió 2-1 ante Costa de Marfil en su primer amistoso premundialista. Didier Deschamps hizo muchos cambios y presentó un equipo sólido, pero los Bleus no cuajaron un partido completo y lo pagaron caro.

Francia dominó los primeros minutos y pareció más cerca del gol. Kylian Mbappé avisó en un par de ocasiones, exigiendo grandes paradas al portero marfileño Yahia Fofana. Adrien Rabiot probó desde lejos a los 15 minutos, pero su disparo se marchó alto. Los visitantes respondieron al contraataque, especialmente mediante un inspirado Yan Diomande, quien se asoció con Jules Koundé durante gran parte del encuentro.

Sin embargo, Francia se adelantó: Cherki creó un pequeño espacio y batió a Fofana. Los locales podrían haber sentenciado, pero permitieron que Costa de Marfil volviera al partido. El lateral del Estrasburgo, Guela Doué, empató a los 53 minutos.

Deschamps renovó el once con cinco cambios al descanso y siguió probando. El banquillo francés, pese a su talento, apenas influyó; el marfileño, en cambio, fue decisivo: Diallo entró y sentenció con un disparo preciso al ángulo tras una jugada fluida.

La importancia de este amistoso es discutible: Francia no estaba al completo y no se pueden extraer muchas conclusiones. Aun así, el partido no fue convincente y no fue el tipo de actuación que Deschamps habría deseado antes de que Les Bleus comiencen su andadura.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia en el Stade de la Beaujoire...

  • Jules KoundeGetty

    Portero y defensa

    Mike Maignan (6/10):

    No pudo hacer nada en ninguno de los dos goles. Realizó un par de buenas paradas.

    Jules Koundé (6/10):

    Mantuvo un duelo vibrante con Diomande y se defendió bien.

    Ibrahima Konaté (6/10):

    Le superó un pase en profundidad antes del primer gol visitante, pero luego fue sólido: cubrió a Koundé con eficacia y completó casi todos sus pases.

    Dayot Upamecano (7/10):

    Poco exigido porque los visitantes apenas atacaron por su banda; mostró seguridad con el balón.

    Theo Hernández (6/10):

    Poco exigido, apoyó el ataque cuando fue necesario.

    • Anuncios
  • Rayan CherkiGetty

    Centro del campo

    Adrien Rabiot (7/10):

    Muy sólido durante una hora: apenas perdió el balón, completó la mayoría de sus pases y mostró lucha.

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Completó el 100 % de sus pases, mantuvo el balón en movimiento y no dejó pasar nada por el centro. Unos excelentes 45 minutos de trabajo.

    Rayan Cherki (8/10):

    Imprevisible: fue el jugador con más toques y marcó un gol para el recuerdo.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Ataque

    Michael Olise (8/10):

    Creó tres ocasiones, encontró huecos magníficos y se compenetró bien con Mbappé.

    Kylian Mbappé (7/10):

    Muy activo; falló varias ocasiones claras y llega en forma al Mundial.

    Marcus Thuram (6/10):

    No fue su mejor actuación: fue el que más disparó, pero debería haber sido más preciso.

  • Didier DeschampsGetty

    Suplentes y entrenador

    Lucas Digne (4/10):

    Le superaron una y otra vez por la izquierda. Una auténtica pesadilla.

    Maxene Lacroix (4/10):

    Perdió el balón en la jugada que dio lugar al gol de la victoria de Costa de Marfil.

    N'Golo Kanté (5/10):

    Mostró destellos de calidad, pero se desdibujó cuando los visitantes contraatacaron.

    Jean-Philippe Mateta (6/10):

    Un ‘9’ cuando Francia no lo necesitaba; fuera de lugar.

    Maghnes Akliouche (7/10):

    Algunos toques de calidad. Primera parte sólida.

    Lucas Hernández (4/10):

    No marcó a Amad en el gol de la victoria.

    Malo Gusto (6/10):

    Poco peligro por su banda en 30 minutos sólidos.

    Kouadio Koné (6/10):

    Se mostró muy activo y creó una ocasión.

    Warren Zaire-Emery (7/10):

    Buen partido; merece un puesto en el once.

    Bradley Barcola (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    Didier Deschamps (4/10):

    Lejos del resultado deseado. Francia hizo muchos cambios, pero aún así debería haber tenido suficiente. Mala preparación para el Mundial.

Amistosos
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