Valoraciones de Francia ante Costa de Marfil: Rayan Cherki brilla, pero los favoritos caen por una defensa débil

Francia dominó los primeros minutos y pareció más cerca del gol. Kylian Mbappé avisó en un par de ocasiones, exigiendo grandes paradas al portero marfileño Yahia Fofana. Adrien Rabiot probó desde lejos a los 15 minutos, pero su disparo se marchó alto. Los visitantes respondieron al contraataque, especialmente mediante un inspirado Yan Diomande, quien se asoció con Jules Koundé durante gran parte del encuentro.

Sin embargo, Francia se adelantó: Cherki creó un pequeño espacio y batió a Fofana. Los locales podrían haber sentenciado, pero permitieron que Costa de Marfil volviera al partido. El lateral del Estrasburgo, Guela Doué, empató a los 53 minutos.

Deschamps renovó el once con cinco cambios al descanso y siguió probando. El banquillo francés, pese a su talento, apenas influyó; el marfileño, en cambio, fue decisivo: Diallo entró y sentenció con un disparo preciso al ángulo tras una jugada fluida.

La importancia de este amistoso es discutible: Francia no estaba al completo y no se pueden extraer muchas conclusiones. Aun así, el partido no fue convincente y no fue el tipo de actuación que Deschamps habría deseado antes de que Les Bleus comiencen su andadura.

GOAL puntúa a los jugadores de Francia en el Stade de la Beaujoire...