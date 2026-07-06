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Spain Portugal GFXGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Valoraciones de España vs. Portugal: ¡Mikel Merino, el suplente decisivo! El jugador del Arsenal brilló y eliminó a Cristiano Ronaldo y su selección en octavos del Mundial

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Portugal vs España
M. Merino

El suplente Mikel Merino marcó en el 91’ y España venció 1-0 a Portugal en un aburrido partido de octavos el lunes. El centrocampista del Arsenal entró en el 85’ y sentenció con un remate limpio. La Roja fue ineficaz y creó poco, pero Merino resultó decisivo.

España empezó creando peligro. Mikel Oyarzabal se plantó solo ante la portería, pero su disparo se marchó desviado. Acto seguido, Lamine Yamal y Alex Baena obligaron a Diogo Costa a realizar una doble parada con dos disparos con efecto. Después, la disciplinada Portugal controló el partido. Yamal estuvo neutralizado largos ratos y España perdió ideas sin su referente.

En defensa, España contuvo a Portugal y neutralizó a Cristiano Ronaldo, que no creó peligro. La segunda parte fue anodina. España dominó la posesión, pero sin profundidad. Yamal luchó sin éxito y Baena pasó desapercibido.

Llegaron los cambios: Luis de la Fuente introdujo a Ferran Torres y Merino. Ambos se entendieron a la perfección para sentenciar el partido. Torres habilitó con un toque a Merino, quien remató raso superando a un Costa descolocado, antes de salir corriendo a celebrar el gol. Merino se ha convertido en una especie de «suplente estrella» inesperado para España. Una mención también para Ronaldo, que no volverá a jugar en otro Mundial y parece muy poco probable que participe en la Eurocopa de 2028.

Fue un partido feo, pero España cumplió. Al final, lo único que importa es el resultado.

GOAL puntúa a los jugadores de España en el estadio de Dallas...

  • Pedro PorroGetty

    Portero y defensa

    Unai Simón (7/10):

    Poco trabajo: dos paradas fáciles y buen juego con los pies.

    Pedro Porro (8/10):

    Actuación impresionante como lateral derecho; controló con facilidad al peligroso Nuno Mendes.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Realizó algunos pases hacia delante impresionantes. Contuvo bastante bien a Ronaldo.

    Aymeric Laporte (6/10):

    No convenció del todo, pero controló bien el espacio. Se verá exigido ante un delantero más ágil.

    Marc Cucurella (7/10):

    Mantuvo la amplitud, hizo circular el balón y no dio respiro a Pedro Neto.

    • Anuncios
  • Dani OlmoGetty

    Centro del campo

    Pedri (6/10):

    85 minutos mediocres. Corrió mucho, pero nunca controló el ritmo del partido.

    Rodri (8/10):

    Impresionante en el centro del campo: se afianzó y bloqueó el juego de Portugal por el centro.

    Dani Olmo (5/10):

    Sin espacios. Generó un par de ocasiones, poco más.

  • Lamine YamalGetty

    Ataque

    Lamine Yamal (6/10):

    Con altibajos. Obligó a Costa a realizar una buena parada y puso en aprietos a su marcador en algunas ocasiones. Aún no ha encontrado su sitio del todo.

    Mikel Oyarzabal (6/10):

    Falló una gran ocasión en la primera parte y nunca se recuperó.

    Alex Baena (5/10):

    Tuvo algunos momentos brillantes, pero nunca creó nada convincente. Le falta el cambio de ritmo y la inventiva de Nico Williams.

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Suplentes y entrenador

    Ferran Torres (8/10):

    Revulsivo desde el banquillo: abrió el juego con inteligentes carreras y dio la asistencia decisiva.

    Fabián Ruiz (N/A):

    Aportó frescura en el centro del campo. Apenas tocó el balón.

    Mikel Merino (8/10):

    Marcó el gol de la victoria en el 91’. El ‘super suplente’ de España.

    Borja Iglesias (N/A):

    Sin tiempo para dejar huella.

    Luis de la Fuente (8/10):

    Partido extraño: alineó de su forma habitual, pero el equipo generó poco peligro. Aun así, aguantó y marcó en una jugada aislada. No fue un ejemplo de gestión, pero pasan de ronda.

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