Valoraciones de España vs. Portugal: ¡Mikel Merino, el suplente decisivo! El jugador del Arsenal brilló y eliminó a Cristiano Ronaldo y su selección en octavos del Mundial

España empezó creando peligro. Mikel Oyarzabal se plantó solo ante la portería, pero su disparo se marchó desviado. Acto seguido, Lamine Yamal y Alex Baena obligaron a Diogo Costa a realizar una doble parada con dos disparos con efecto. Después, la disciplinada Portugal controló el partido. Yamal estuvo neutralizado largos ratos y España perdió ideas sin su referente.

En defensa, España contuvo a Portugal y neutralizó a Cristiano Ronaldo, que no creó peligro. La segunda parte fue anodina. España dominó la posesión, pero sin profundidad. Yamal luchó sin éxito y Baena pasó desapercibido.

Llegaron los cambios: Luis de la Fuente introdujo a Ferran Torres y Merino. Ambos se entendieron a la perfección para sentenciar el partido. Torres habilitó con un toque a Merino, quien remató raso superando a un Costa descolocado, antes de salir corriendo a celebrar el gol. Merino se ha convertido en una especie de «suplente estrella» inesperado para España. Una mención también para Ronaldo, que no volverá a jugar en otro Mundial y parece muy poco probable que participe en la Eurocopa de 2028.

Fue un partido feo, pero España cumplió. Al final, lo único que importa es el resultado.

GOAL puntúa a los jugadores de España en el estadio de Dallas...