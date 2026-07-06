España empezó creando peligro. Mikel Oyarzabal se plantó solo ante la portería, pero su disparo se marchó desviado. Poco después, Lamine Yamal obligó a Diogo Costa a intervenir tras un regate hacia dentro y un potente tiro. A partir de ahí, la disciplina de Portugal controló el partido. Yamal quedó neutralizado largos ratos y España perdió ideas sin su referente.

En defensa, sin embargo, cumplieron y contuvieron a Portugal, especialmente a Cristiano Ronaldo, que apenas tuvo ocasiones.

En la segunda parte España dominó la posesión sin profundidad; Yamal luchó y Baena pasó desapercibido.

Llegaron los cambios: Luis de la Fuente lanzó a Ferran Torres y Merino. Torres habilitó con un toque de cabeza a Merino, quien remató raso superando a un Costa descolocado, antes de salir corriendo a celebrar el gol. Merino se ha convertido en una especie de «suplente estrella» inesperado para España. Fue una fuente extraña para un gol milagroso, pero España no tendrá mucho de qué quejarse. Una mención también para Ronaldo, que no jugará en otro Mundial y parece muy poco probable que participe en la Eurocopa de 2028.

Fue un partido feo, pero España cumplió. Al final, lo único que importa es el resultado.

GOAL puntúa a los jugadores de España en el estadio de Dallas...