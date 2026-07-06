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Spain Portugal ratings GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Valoraciones de España vs. Portugal: Mikel Merino, el «super-suplente», decide. El jugador del Arsenal elimina a Cristiano Ronaldo y Portugal en octavos del Mundial

Player ratings
España
M. Merino
World Cup
FEATURES
Portugal vs España

El suplente Mikel Merino marcó en el 91’ y España venció 1-0 a Portugal en un aburrido partido de octavos el lunes. El centrocampista del Arsenal entró en el 85’ y sentenció con un remate limpio. La Roja fue ineficaz y creó poco, pero Merino resultó decisivo.

España empezó creando peligro. Mikel Oyarzabal se plantó solo ante la portería, pero su disparo se marchó desviado. Acto seguido, Lamine Yamal y Alex Baena obligaron a Diogo Costa a realizar una doble parada con dos disparos con efecto. Después, la ordenada defensa lusa controló el partido. Yamal quedó neutralizado largos minutos y, sin él, España perdió ideas.

Aun así, atrás cumplieron y mantuvieron a raya a Portugal, especialmente a Cristiano Ronaldo, que no creó peligro. La segunda parte nunca despegó. España dominó la posesión, pero sin profundidad. Yamal se entregó, mientras que Baena pasó desapercibido.

Entonces Luis de la Fuente lanzó a Ferran Torres y Merino. Ambos se entendieron a la perfección y sentenciaron el partido. Torres habilitó con un toque a Merino, quien remató raso superando a un Costa descolocado, antes de salir corriendo a celebrar el gol. Merino se ha convertido en una especie de «suplente estrella» inesperado para España. Una mención también para Ronaldo, que no volverá a jugar en otro Mundial y parece muy poco probable que participe en la Eurocopa de 2028.

Fue un partido feo, pero España cumplió. Al final, lo único que importa es el resultado.

GOAL puntúa a los jugadores de España en el estadio de Dallas...

  • Pedro PorroGetty

    Portero y defensa

    Unai Simón (7/10):

    Poco trabajo: dos paradas fáciles y buen juego con los pies.

    Pedro Porro (8/10):

    Impresionante como lateral derecho; controló con facilidad al peligroso Nuno Mendes.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Realizó algunos pases hacia delante impresionantes. Contuvo bastante bien a Ronaldo.

    Aymeric Laporte (6/10):

    No convenció del todo, pero controló bien el espacio. Se verá exigido ante un delantero más ágil.

    Marc Cucurella (7/10):

    Mantuvo la amplitud, hizo circular el balón y no dio respiro a Pedro Neto.

    • Anuncios
  • Dani OlmoGetty

    Centro del campo

    Pedri (6/10):

    85 minutos mediocres. Corrió mucho, pero nunca controló el ritmo del partido.

    Rodri (8/10):

    Impresionante en el centro del campo: se afianzó y bloqueó el juego de Portugal por el centro.

    Dani Olmo (5/10):

    Sin espacios. Generó un par de ocasiones, poco más.

  • Lamine YamalGetty

    Ataque

    Lamine Yamal (6/10):

    Con altibajos. Obligó a Costa a realizar una buena parada y puso en aprietos a su marcador en algunas ocasiones. Aún no ha encontrado del todo su sitio.

    Mikel Oyarzabal (6/10):

    Falló una gran ocasión en la primera parte y nunca se recuperó.

    Alex Baena (5/10):

    Tuvo algunos momentos brillantes, pero nunca logró crear nada convincente. Le falta el cambio de ritmo y la creatividad de Nico Williams.

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    Suplentes y entrenador

    Ferran Torres (8/10):

    Revulsivo desde el banquillo: abrió el juego con inteligentes carreras y dio la asistencia decisiva.

    Fabián Ruiz (N/A):

    Aportó frescura en el centro del campo. Apenas tocó el balón.

    Mikel Merino (8/10):

    Marcó el gol de la victoria en el 91’. El ‘super suplente’ de España.

    Borja Iglesias (N/A):

    Sin tiempo para brillar.

    Luis de la Fuente (8/10):

    Partido extraño: alineó de su forma habitual, con poca claridad ofensiva, pero el equipo aguantó y marcó en una jugada aislada. No fue una exhibición de gestión, pero pasan de ronda.

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