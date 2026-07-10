Unai Simón (6/10):

Encajó un gol en un partido del Mundial por primera vez desde la fase de grupos de Catar 2022 y no pudo hacer nada para evitar el cabezazo bien colocado de De Ketelaere. Sin embargo, nadie entendió a qué venía Simón al salir de su portería en los últimos segundos. Tuvo la suerte de que Aymeric Laporte le sacara del apuro.

Pedro Porro (6/10):

Participó en el primer gol al superar a Jeremy Doku y servir a Dani Olmo con un centro raso. También se defendió bien ante el mismo rival.

Pau Cubarsi (6/10):

Por primera vez en el torneo, el joven del Barcelona mostró nervios en la primera parte. De Ketelaere se le adelantó para empatar de cabeza, y luego vio amarilla por derribar a Kevin De Bruyne. Tras el descanso recuperó la calma y se redimió con el rechace que propició el gol de la victoria de España.

Aymeric Laporte (7/10):

Pasó sin problemas hasta la entrada de Romelu Lukaku, que le complicó la vida; aun así, Laporte respondió con una intercepción decisiva en el descuento.

Marc Cucurella (6/10):

Siempre disponible en la izquierda, aunque menos incisivo que en otros partidos; defendió bien.