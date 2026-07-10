Sin embargo, Bélgica se convirtió en la primera selección en marcarle un gol a España en el Mundial de este verano, cuando Charles De Ketelaere remató de cabeza de forma brillante un magnífico pase de Timothy Castagne al área pequeña.

Los Diablos Rojos ganaron confianza con el paso de los minutos, aunque España siguió presionando hasta que, a dos del final, Merino —autor del gol en el descuento ante Portugal— aprovechó un error del portero suplente, Senne Lammens, para llevar a su equipo a semifinales.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores de la selección española que saltaron al campo, tras lo cual los hombres de Luis de la Fuente se han asegurado una apasionante revancha en semifinales de la Eurocopa 2024 contra Francia, que se disputará el martes en Arlington...