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Mikel Merino Spain Belgium ratings GFXGOAL
Mark Doyle

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Valoraciones de España vs. Bélgica: Mikel Merino aprovecha un error de Senne Lammens y clasifica a España para las semifinales ante Francia, mientras Lamine Yamal sigue sin marcar

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World Cup
FEATURES
España vs Belgium
España
Belgium
L. Yamal
M. Merino
Pedri

Mikel Merino volvió a salir desde el banquillo para dar la victoria a España, que venció 2-1 a Bélgica y se clasificó para las semifinales del Mundial. Como era de esperar, La Roja dominó la posesión desde el pitido inicial en Los Ángeles y se adelantó merecidamente cuando Fabián Ruiz remató a puerta tras un despeje incompleto de Thibaut Courtois a disparo de Dani Olmo.

Sin embargo, Bélgica se convirtió en la primera selección en marcarle un gol a España en el Mundial de este verano, cuando Charles De Ketelaere remató de cabeza de forma brillante un magnífico pase de Timothy Castagne al área pequeña.

Los Diablos Rojos ganaron confianza con el paso de los minutos, aunque España siguió presionando hasta que, a dos del final, Merino —autor del gol en el descuento ante Portugal— aprovechó un error del portero suplente, Senne Lammens, para llevar a su equipo a semifinales.

A continuación, GOAL valora a todos los jugadores de la selección española que saltaron al campo, tras lo cual los hombres de Luis de la Fuente se han asegurado una apasionante revancha en semifinales de la Eurocopa 2024 contra Francia, que se disputará el martes en Arlington...

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Portero y defensa

    Unai Simón (6/10):

    Encajó un gol en un partido del Mundial por primera vez desde la fase de grupos de Catar 2022 y no pudo hacer nada para evitar el cabezazo bien colocado de De Ketelaere. Sin embargo, nadie entendió a qué venía Simon al salir de su portería en los últimos segundos. Tuvo la suerte de que Aymeric Laporte le sacara del apuro.

    Pedro Porro (6/10):

    Participó en el primer gol al desmarcarse de Jeremy Doku y servir un pase raso a Dani Olmo. También se defendió bien ante el mismo rival.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Por primera vez en el torneo, el joven del Barcelona mostró nervios en la primera parte. De Ketelaere se le adelantó para empatar de cabeza, y luego vio amarilla por derribar a Kevin De Bruyne. Tras el descanso recuperó la calma y se redimió con el rechace que propició el gol de la victoria de España.

    Aymeric Laporte (7/10):

    Pasó sin problemas hasta la entrada de Romelu Lukaku, quien le complicó la vida. No obstante, Laporte se lució con una intercepción crucial en el tiempo de descuento.

    Marc Cucurella (6/10):

    Siempre disponible en la izquierda, aunque menos incisivo que en otros partidos; defendió bien.

    • Anuncios
  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Rodri (8/10):

    Como siempre, todo el juego de España pasó por este metrónomo del centro del campo, que además creó un par de ocasiones con sus pases milimétricos. Un jugador de gran clase que complicará la vida al centro del campo francés.

    Fabián Ruiz (6/10):

    Justificó su sorprendente titularidad sobre Pedri al abrir el marcador y cuajaba un partido decente hasta que fue sustituido de forma inesperada a los 10 minutos de la segunda parte.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Lamine Yamal (6/10):

    La joven estrella española mostró destellos brillantes: su pase medido habilitó a Porro para el 1-0 y probó a Courtois en varias ocasiones. Aun así, seguro que se marcha insatisfecho por seguir sin marcar su segundo gol mundialista ni lograr su primera asistencia.

    Dani Olmo (6/10):

    Su movilidad brilló a ratos y ayudó en el gol de Fabián, pero, como suele pasar con Olmo, decepcionó con su último pase y sus débiles disparos en la segunda parte.

    Álex Baena (3/10):

    Tuvo algunos buenos toques en la primera parte y trabajó duro, pero no supuso una gran amenaza en ataque, por lo que no fue ninguna sorpresa que fuera sustituido al principio de la segunda parte.

    Mikel Oyarzabal (4/10):

    Trabajó sin descanso en la delantera, pero no tuvo ninguna ocasión clara hasta que Yamal le creó espacio poco después de la hora de juego; su disparo desde un ángulo cerrado lo atajó Courtois. Fue sustituido cuando quedaban poco más de 10 minutos.

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  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Suplentes y entrenador

    Ferran Torres (5/10):

    El versátil delantero entró por Baena en el 56, pasó de la banda al centro tras la salida de Oyarzabal y no hizo lo suficiente para ser titular.

    Pedri (4/10):

    Entró junto a Ferran por Fabián, pero no brilló y malogró una contra con un pase deficiente. Veremos si es titular contra Francia.

    Nico Williams (5/10):

    Salió por Oyarzabal y complicó a la defensa belga por la izquierda. Podría ser titular ante Baena en Texas.

    Mikel Merino (7/10):

    El «super suplente» de España saltó al campo a solo cuatro minutos del final y, casi inevitablemente, volvió a dar la victoria a su selección. ¿Podría ser titular por delante de Olmo en las semifinales?...

    Luis de la Fuente (7/10):

    Tomó decisiones clave: alinear a Fabián Ruiz en lugar de Pedri funcionó, y el ingreso de Merino —aunque tardío— también. En los próximos días deberá definir la alineación.

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