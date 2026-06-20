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Scotland GFXGetty/GOAL
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Valoraciones de Escocia ante Marruecos: ¡O Brasil o nada! McTominay y McGinn desaparecieron en una derrota que pone en riesgo el pase al Mundial

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Escocia vs Marruecos

Escocia perdió 1-0 ante Marruecos en su segundo partido del Mundial 2026, en Boston. Necesitará sumar al menos un punto contra Brasil en el último duelo del Grupo C para avanzar a los dieciseisavos. El equipo de Steve Clarke recibió un gol a los dos minutos y nunca se recuperó.

La «Tartan Army» se quedó atónita y en silencio tras solo 70 segundos, cuando Ismael Saibari recibió un pase en profundidad y lanzó un disparo imparable desde un ángulo que se coló por la escuadra. Escocia no respondió y no remató a puerta en todo el partido, mientras que Marruecos podría haber ampliado su ventaja en la primera parte con Bilal El Khannouss, pero envió el balón por encima del larguero.

Al inicio del segundo tiempo, John McGinn reclamó penal por una dura entrada en el área, pero el árbitro, respaldado por el VAR, desestimó la protesta. En la contra, el remate de Saibari golpeó el larguero y, en el córner posterior, Gunn realizó una buena atajada.

Escocia no encontraba espacios y Ryan Christie disparó muy alto en una media ocasión a la hora de juego. En los últimos minutos, Scott McTominay cayó en el área, pero tampoco se pitó penalti.

Este decepcionante resultado obliga a los escoceses a sumar al menos un punto ante Brasil en su último partido de grupo.

GOAL puntúa a los jugadores de Escocia en Boston...

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Portero y defensa

    Angus Gunn (6/10):

    Realizó un par de grandes paradas que mantuvieron a su equipo en el partido. Sin culpa en el gol.

    Jack Hendry (6/10):

    Desvió un disparo de Saibari al larguero. Grant Hanley (5/10):

    Grant Hanley (5/10):

    Sus pases fueron buenos, aunque a ratos se notaron sus 34 años.

    Kieran Tierney (5/10):

    Se empleó en defensa, pero se retiró lesionado en la segunda parte.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Centro del campo

    Nathan Patterson (5/10):

    Poco impacto en ataque.

    Ryan Christie (4/10):

    Perdió duelos en el centro del campo y remató por encima del larguero en la única ocasión clara de Escocia.

    Lewis Ferguson (6/10):

    Solitamente superado por el brillante Ayyoub Bouaddi; muy activo, pero inútil.

    John McGinn (4/10):

    Escocia necesitaba más del jugador del Aston Villa, impreciso en el pase y superado en los duelos.

    Andy Robertson (5/10):

    Actuó como lateral-extremo, apenas subió al ataque y sufrió ante el peligroso Achraf Hakimi.

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Ataque

    Scott McTominay (5/10):

    Se le echó en falta por su imprecisión en la posesión y por parecer perdido entre el centro del campo y el ataque, pese a su habitual energía.

    Che Adams (4/10):

    Se tuvo que conformar con las migajas, lo que se reflejó en el hecho de que solo tocó el balón 11 veces antes de ser sustituido.

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Suplentes y entrenador

    Ben Gannon-Doak (5/10):

    Mantuvo el control, aunque le faltó calma en ataque.

    Kenny McLean (5/10):

    Muy activo, aunque le faltó algo de calidad con el balón.

    Lyndon Dykes (4/10):

    Apenas tocó el balón tras salir al campo.

    Anthony Ralston (N/A):

    Salió al campo en los últimos minutos como lateral derecho.

    Ross Stewart (N/A):

    Sin tiempo para dejar huella en ataque.

    Steve Clarke (4/10):

    Actuación decepcionante en un partido que veía como oportunidad de empate, pero su equipo no respondió. Deberán darlo todo para sacar algo ante Brasil.

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