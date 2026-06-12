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Cyle Larin Canada Bosnia World Cup ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de Canadá ante Bosnia-Herzegovina: ¡Cyle Larin al rescate! El super suplente dio el primer punto mundialista a los canadienses tras el flojo partido de Jonathan David

Player ratings
World Cup
Canadá
FEATURES
Canadá vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
J. Marsch
J. David
C. Larin

Cyle Larin ingresó desde el banquillo, salvó a Jonathan David y dio a Canadá el 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en su debut en la eliminatoria para el Mundial 2026, en Toronto. El equipo canadiense dominó, pero parecía encaminado a su séptima derrota consecutiva en fases finales tras el cabezazo de Lovo Jukic, asistido por Sead Kolasinac, en la primera parte.

El gol encajado frustró al equipo local, pues Jonathan David había fallado una ocasión clara segundos antes, al disparar directo a las manos del portero bosnio Nikola Vasilj. El técnico canadiense, Jess Marsch, se mostró indignado.

Sin embargo, el técnico recuperó pronto la calma y su decisión de incluir a Larin a falta de 15 minutos dio resultado: el delantero, cedido el curso pasado al Southampton, marcó de inmediato desde dentro del área tras un pase de Promise David, aunque con un ligero desvío.

Podría haber dado la victoria a los anfitriones, pero una brillante defensa bosnia se lo impidió en los últimos segundos. A continuación, GOAL califica a todos los jugadores canadienses que saltaron al campo en Toronto.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Maxime Crepeau (7/10):

    No controló del todo su área en el gol, pero realizó una gran parada ante Ermedin Demirovic en la segunda parte, un momento decisivo.

    Alistair Johnston (6/10):

    Defendió bien pese a la temprana amarilla.

    Luc de Fougerolles (6/10):

    A veces impreciso en la posesión, pero el central de 20 años cumplió con intervenciones clave y se sacrificó al recibir amarilla por una falta táctica que frenó un peligroso ataque bosnio.

    Derek Cornelius (6/10):

    Al igual que su compañero en el centro de la defensa, el jugador del Marsella no estuvo impecable en la posesión, pero también ayudó a limitar a Bosnia a unas pocas ocasiones de contraataque.

    Richie Laryea (7/10):

    Activo en ataque, aunque a veces se descolocó en defensa y mereció marcar.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH03-CAN-BIHAFP

    Centro del campo

    Tajon Buchanan (6/10):

    Buchanan causó problemas con su velocidad, por lo que fue sorprendente ver cómo su partido llegaba a un final prematuro.

    Ismael Kone (7/10):

    Realizó un gran esfuerzo en el centro del campo y su internada propició el empate de Canadá.

    Stephen Eustaquio (6/10):

    El capitán intentó impulsar a su equipo y rozó el gol en dos ocasiones.

    Liam Millar (5/10):

    No dejó huella en el partido, así que no sorprendió su sustitución poco después del descanso.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Jonathan David (3/10):

    El talismán de Canadá fue sustituido tras poco más de una hora de juego y no tuvo mucho de qué quejarse tras desperdiciar una magnífica ocasión en la primera parte para romper el empate.

    Tani Oluwaseyi (6/10):

    El ariete del Villarreal representó mayor peligro que su compañero y tuvo mala suerte: Nikola Katic sacó bajo los palos un cabezazo que ya se colaba.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Jacob Shaffelburg (6/10):

    Salió al campo en sustitución del ineficaz Millar poco después de la hora de juego y lanzó un gran centro que Oluwaseyi estuvo a punto de rematar.

    Ahli Ahmed (6/10):

    Sustituyó a Buchanan en el 61’ y siempre fue peligroso.

    Promesa David (7/10):

    Sustituyó a Jonathan y, muy activo, asistió de primera a Promise David para el empate de Canadá.

    Cyle Larin (8/10):

    Salió del banquillo con ganas de demostrar y dio a su país un merecido empate gracias a un fantástico primer toque.

    Jonathan Osorio (N/A):

    Solo saltó al campo en el descuento.

    Jesse Marsch (7/10):

    Canadá no brilló en la primera parte, pero el estadounidense realizó cambios valientes tras el descanso que cambiaron el partido. Ahora debe decidir quién es el ‘9’ ante Catar: Larin merece la titularidad por delante de Jonathan David.

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