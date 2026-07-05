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Guimaraes Endrick Haaland GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Valoraciones de Brasil vs. Noruega: ¡Nada de sexta estrella! El penalti fallido de Bruno Guimarães y el pobre debut de Endrick dan vida a Haaland, que puede eliminar a la Seleção

Player ratings
Brazil
B. Guimaraes
World Cup
E. Haaland
Noruega
FEATURES
Brazil vs Noruega

La espera de Brasil para ganar su sexto Mundial se alargará a 28 años tras caer eliminado el sábado en el torneo de 2026 ante Noruega. Un doblete de Erling Haaland en los minutos finales dio el 2-1 a los escandinavos, que aprovecharon el fallo de Bruno Guimaraes en un penalti temprano para avanzar por primera vez a cuartos.

Brasil sufrió un susto inicial cuando se anuló el gol de Patrick Berg por fuera de juego, y luego desperdició un penalti de Guimaraes, detenido por Orjan Nyland tras una falta sobre Matheus Cunha.

A partir de ahí los escandinavos dominaron la posesión, pero el equipo de Carlo Ancelotti siguió creando peligro al contraataque. Vinicius Jr. estuvo a punto de romper el empate antes del descanso tras robar el balón en campo rival y obligar a Nyland a intervenir, mientras que, en la otra área, Alisson Becker detuvo un disparo de Martin Odegaard.

En la segunda parte, Endrick entró buscando el gol y falló un mano a mano tras pase de Vinicius.

Neymar entró, pero Noruega respondió: Schjelderup obligó a Alisson a intervenir y, acto seguido, el extremo del Benfica centró desde la izquierda para que Haaland cabeceara su sexto gol del torneo.

Nyland evitó el empate con una gran parada a un despeje desviado al poste, y Haaland sentenció en el 90 con un disparo raso. Neymar recortó distancias de penalti en el añadido, pero ya fue demasiado tarde para Brasil.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil desde Nueva Jersey...

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Alisson Becker (6/10):

    Salió rápido y atajó el disparo de Odegaard en la primera parte. Se ocupó de los balones que llegaron al área de Brasil.

    Danilo (3/10):

    A pesar de su experiencia, lució desbordado. Nusa y Schjelderup le complicaron la vida, y varios de sus pases y controles fueron muy flojos. No pudo cerrarle el espacio a Haaland en el segundo gol.

    Marquinhos (6/10):

    Como Haaland se midió sobre todo a Gabriel, Marquinhos tuvo un partido tranquilo y ganó algunos cabezazos clave a balón parado.

    Gabriel Magalhães (5/10):

    No siempre ganó sus duelos con Haaland, pero se defendió hasta que fue superado en el juego aéreo en el primer gol de Noruega.

    Douglas Santos (6/10):

    Fiable en la izquierda: defendió bien y asistió a Vinicius cuando pudo.

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Centro del campo

    Bruno Guimaraes (4/10):

    Dio algunos pases magníficos, especialmente en la jugada que acabó en penalti, pero falló la pena máxima, un error muy costoso.

    Casemiro (5/10):

    A veces superado en defensa por los centrocampistas noruegos, aunque manejó bien el balón. Debería haber asistido a Martinelli al final de la primera parte, pero el delantero no alcanzó su centro.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Se compenetró bien con Vinicius en la banda izquierda, aunque se alejó de su posición central. Fue reemplazado por Neymar a mitad del segundo tiempo.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Ataque

    Rayan (5/10):

    Se esforzó sin balón, pero le faltó calidad para crear peligro ante Noruega. Fue sustituido a mitad de la segunda parte.

    Matheus Cunha (5/10):

    Se adelantó a Ajer para provocar el primer penalti a favor de Brasil, pero le faltó decisión. Sustituido por Endrick antes de la hora.

    Vinicius Jr (8/10):

    Mantuvo su gran estado de forma, se desmarcó con frecuencia y generó ocasiones para él y sus compañeros.

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Suplentes y entrenador

    Endrick (4/10):

    Debería haber marcado en su primera intervención, pero un mal control le llevó a rematar fuera. Después, cometió una mala entrada sobre Schjelderup en la jugada previa al primer gol.

    Neymar (5/10):

    Intentó un regate dentro del área, pero poco más. Recibió una tarjeta amarilla y marcó en el tiempo de descuento en lo que podría ser su última aparición con la selección.

    Danilo Santos (5/10):

    Nada destacable tras sustituir a Martinelli a mediados de la segunda parte.

    Ederson (5/10):

    No aportó la estabilidad delante de la defensa que Ancelotti habría esperado.

    Carlo Ancelotti (5/10):

    Sorprendentemente, planteó el partido para aguantar la presión en lugar de controlar la posesión, y al final pagó el precio, aunque no se le pueda achacar la falta de acierto en el remate.