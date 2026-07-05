Valoraciones de Brasil vs. Noruega: ¡Nada de sexta estrella! El penalti fallido de Bruno Guimarães y el pobre debut de Endrick dan vida a Haaland, que puede eliminar a la Seleção

Brasil sufrió un susto inicial cuando se anuló el gol de Patrick Berg por fuera de juego, y luego desperdició un penalti de Guimaraes, detenido por Orjan Nyland tras una falta sobre Matheus Cunha.

A partir de ahí los escandinavos dominaron la posesión, pero el equipo de Carlo Ancelotti siguió creando peligro al contraataque. Vinicius Jr. estuvo a punto de romper el empate antes del descanso tras robar el balón en campo rival y obligar a Nyland a intervenir, mientras que, en la otra área, Alisson Becker detuvo un disparo de Martin Odegaard.

En la segunda parte, Endrick entró buscando el gol y falló un mano a mano tras pase de Vinicius.

Neymar entró, pero Noruega respondió: Schjelderup obligó a Alisson a intervenir y, acto seguido, el extremo del Benfica centró desde la izquierda para que Haaland cabeceara su sexto gol del torneo.

Nyland evitó el empate con una gran parada a un despeje desviado al poste, y Haaland sentenció en el 90 con un disparo raso. Neymar recortó distancias de penalti en el añadido, pero ya fue demasiado tarde para Brasil.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil desde Nueva Jersey...