Brasil nunca se asentó y lo pagó caro. El gol de Marruecos fue una joya: Brahim Díaz, muy incisivo, metió un pase entre los centrales; Ismael Saibari, autor de 15 goles con el PSV esta temporada, se abalanzó y lo levantó por encima de un Alisson descolocado.

El tanto dejó a Carlo Ancelotti con mucho que pensar y el seleccionador brasileño admitió tras el partido que quizá haya que replantearse el enfoque de la primera parte.

«Debemos reevaluar lo hecho en la primera parte... no podemos desanimarnos. Es el primer partido del Mundial», afirmó.

Aun así, Ancelotti rechazó la idea de que su once inicial fuera el problema: «Tenemos que aceptar las críticas. El once inicial estaba bien pensado. No voy a aceptar ninguna crítica sobre los jugadores que comenzaron el partido».

De la nada, Brasil respondió. Vinicius aprovechó la primera ocasión: Marruecos le dejó espacio, el extremo del Real Madrid recortó hacia adentro y colocó el balón en el ángulo superior, reavivando un estadio sorprendentemente apagado.

Ancelotti, al menos, no tuvo nada que objetar a su salvador del partido.

«Vinicius lo hizo bien. Fue muy peligroso y tiene todo lo necesario para hacer un buen Mundial», afirmó.

En la segunda parte Brasil retiró a Casemiro y metió a Matheus Cunha, pero el equipo no mejoró. Vinicius siguió brillando, aunque el segundo gol no llegó. Marruecos se limitó a aguantar.

Para Ancelotti no fue un desastre ni una alegría, solo un recordatorio de que Brasil aún tiene trabajo por delante.

«El equipo luchó hasta el final. Sabemos lo que debemos mejorar. Lo que funcionó en los dos primeros amistosos no salió bien en la primera parte de este partido», afirmó.

«No estoy decepcionado, pero tampoco satisfecho. Tenemos que trabajar, y eso es normal. Los marroquíes jugaron bien y fue un partido difícil».

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey...