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Thomas Hindle

Traducido por

Valoraciones de Brasil vs. Haití: Vinicius Jr. lidera y el doblete de Matheus Cunha devuelve el brillo a la Seleção en una victoria histórica

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Brazil vs Haití
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Haití
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FILADELFIA — Matheus Cunha brilló en la delantera y Vinicius Jr. participó en los tres goles, lo que permitió a Brasil imponerse 3-0 a Haití y tomar la cima del Grupo C. El extremo del Real Madrid marcó un gol y dio una asistencia, y dejó a la Seleção en buena posición para liderar el Grupo C. Haití, pese a su esfuerzo, queda eliminado en su primera participación desde 1974.

Para Brasil fue una noche para recordar, quizá la primera señal de vida tras meses de incertidumbre. Después de muchas pruebas, actuaciones decepcionantes y falsos comienzos, la Seleção recuperó parte del espíritu de la Copa del Mundo y superó a Alemania como la selección con más goles en la historia del torneo. Las señales se vieron desde el principio. En el 12’, Bruno Guimarães asistió a Raphinha, cuyo potente remate fue anulado por fuera de juego.

Diez minutos después llegó el tanto, menos vistoso: el portero repelió un tiro de Vinicius, Delcroix intentó despejar y el balón rebotó en Cunha, que marcó. El segundo de Cunha llegó tras una gran jugada: Vinicius lo asistió, él se desmarcó tras el último defensa y definió a la red.

«Vamos a colocar a Vinicius más hacia el interior. Rayan estaba jugando por la banda, donde lo hizo muy bien. Vinicius es peligroso… se mueve con soltura en el centro del campo… puede cambiar de posición y los demás pueden adaptarse», afirmó Ancelotti.

Antes del descanso llegó el cuarto: Paquetá lanzó un pase a un espacio enorme y Vinicius lo empujó a la red. La única preocupación fue la posible lesión en el isquiotibial de Raphinha, que inquietó a Ancelotti.

«Debemos evaluar a Raphinha; mañana veremos. Por ahora no sabemos qué pasó», afirmó Ancelotti.

En la segunda parte Brasil bajó el ritmo y realizó múltiples cambios, entre ellos Endrick y Gabriel Martinelli —este último ovacionado por la mayoría brasileña—. Pareció marcar, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego.

Haití, ausente de un Mundial desde 1974, nunca se rindió, aunque Brasil, con mayor calidad, controló el partido.

«En la segunda parte se acercaron más, tuvimos ocasiones al contraataque y quizá podríamos haber mostrado más intensidad, pero también hay que pensar en los otros partidos del Mundial», añadió Ancelotti.

Para ellos esto puede ser el inicio de algo.

«Era lo que esperaba: menos errores, más eficacia ofensiva y más control defensivo. Fue un buen partido y, claro, debemos mejorar», concluyó Ancelotti.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en el Estadio de Filadelfia...


  • Gabriel Brazil 2026Getty

    Portero y defensa

    Alisson (7/10):

    Poco trabajo; realizó un par de paradas y movió bien el balón.

    Douglas Santos (6/10):

    Pasó la noche cubriendo a Vinicius, quien no ayudó en defensa.

    Gabriel (7/10):

    Mantuvo a raya a los delanteros de Haití con su inteligencia defensiva. Fue el jugador que más toques del balón tuvo en el partido.

    Marquinhos (7/10):

    Aportó en defensa con un par de entradas oportunas.

    Danilo (6/10):

    Pasó mucho tiempo cubriendo la banda y manteniendo el orden, aunque se le escapó un par de veces por ese costado.

    • Anuncios
  • Bruno Guimaraes Brazil 2026Getty

    Centro del campo

    Bruno Guimaraes (7/10):

    Realizó un gran trabajo defensivo en el centro del campo y dio algunos buenos pases. Es una pieza algo atípica, pero el jugador del Newcastle lo hace funcionar.

    Casemiro (5/10):

    Intentó, sin éxito, lanzar varios pases largos. Actuación muy floja en el centro del campo.

    Lucas Paquetá (8/10):

    Dio una asistencia magnífica a Vinicius y fue clave en la conexión con el ataque. Será interesante verle jugar junto a Neymar cuando esté en forma.

  • Raphinha Getty

    Ataque

    Vinicius Jr (8/10):

    Clave en la acción del primer gol, asistió en el segundo y marcó el tercero. Peligroso hasta su sustitución. ¿Otra gran actuación y un motivo de optimismo para el futuro?

    Matheus Cunha (7/10):

    Marcó dos goles en la primera parte. Menos influyente en la segunda, pero dejó huella. Ahora debe ser titular.

    Raphinha (6/10):

    Muy dinámico durante 35 minutos hasta que se retiró por posible lesión en el tendón de la corva; un revés para sus aspiraciones en el torneo.

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    Suplentes y entrenador

    Rayan (6/10):

    Sustituyó a Raphinha al final de la primera parte. Poco aporte por la banda derecha.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Golpeó el larguero con un bonito tiro con efecto. Creó una buena ocasión al final del partido.

    Endrick (7/10):

    El público enloqueció con su entrada. Le anularon un bonito gol.

    Danilo (N/A):

    No tuvo tiempo de dejar huella.

    Ederson (N/A):

    Sin tiempo para destacar.

    Carlo Ancelotti (6/10):

    Mejor noche para el italiano: buen rendimiento en la primera parte y rotaciones en la segunda.

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