Valoraciones de Brasil vs. Haití: Vinicius Jr. lidera y el doblete de Matheus Cunha devuelve el brillo a la Seleção en el Mundial

Para Brasil fue una noche para el recuerdo, quizá la primera señal de vida tras meses de incertidumbre. Tras meses de pruebas, decepciones y falsos comienzos, la Seleção por fin mostró algo del brío de un Mundial. En el minuto 12, Bruno Guimarães habilitó a Raphinha, quien remató con fuerza, pero el fuera de juego anuló el gol.

Diez minutos después llegó el tanto, menos vistoso: el portero repelió un tiro de Vinicius, Delcroix intentó despejar y el balón rebotó en Cunha, que empujó a la red. El segundo de Cunha nació de una jugada elaborada: Vinicius lo asistió, él se desmarcó tras el último defensa y definió con calma.

Antes del descanso llegó el cuarto: Paquetá lanzó un balón al espacio, Vinicius lo controló y definió al rincón. La única sombra fue la posible lesión en el isquiotibial de Raphinha, preocupación para Ancelotti.

En la segunda parte, con muchos cambios, Brasil bajó el ritmo. Entraron Endrick y Martinelli; el primero fue ovacionado y luego le anularon un gol por fuera de juego.

Haití, ausente de un Mundial desde 1974, nunca se rindió y mostró que puede competir en grandes escenarios. Brasil, con más calidad, manejó el partido. Para ambos, esta noche puede ser el inicio de algo nuevo.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en el Estadio de Filadelfia...