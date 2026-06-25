Valoraciones de Brasil vs. Escocia: ¡Vinicius Jr. les cuesta caro! La estrella de la Seleção lleva al ‘Tartan Army’ al borde de la eliminación del Mundial, mientras Neymar regresa

La primera parte tuvo tres errores de Escocia: uno que les salió bien y otros dos que pagaron caro. A los siete minutos, un despeje de Scott McKenna fue bloqueado y el balón llegó a Vini Jr, que regateó a Angus Gunn y marcó a puerta vacía.

Quince minutos después le robó el balón a un despistado Jack Hendry y lo picó entre las piernas del portero, aunque el VAR anuló el tanto por una falta mínima.

Poco después, un remate de Cunha lo sacó bajo palos un defensa, Escocia falló dos veces en el despeje y, en el 45+1, Vinicius cabeceó a la red un centro de Guimaraes. Al borde del descanso, Gunn evitó el tercero con una gran parada a un testarazo de Rayan.

A los seis del segundo tiempo Vini Jr. falló el tercero al no controlar un pase profundo. Pero a la hora de juego Cunha marcó el tercero de Brasil tras una gran jugada de Guimaraes.

Eso dio un breve respiro a los escoceses, ya que Alisson debió despejar un tiro libre y luego detener un cabezazo de Scott McTominay. En la otra área, Vinicius falló un par de ocasiones para completar su hat-trick, pero su labor ya estaba hecha.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en Miami...