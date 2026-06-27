Valoraciones de Bélgica vs. Nueva Zelanda: Trossard brilla y De Bruyne con Lukaku recuerdan sus mejores tiempos en una goleada mundialista clave

Al golear 5-1 a Nueva Zelanda, Bélgica lideró el Grupo G y recuperó su condición de candidato. La victoria ante el cuarto del grupo no disipa todas las dudas, pero sí aumenta la confianza para la siguiente fase.

La vieja guardia respondió: Kevin De Bruyne marcó de remate conocido y, apenas ingresó, Romelu Lukaku cabeceó el quinto.

La estrella del partido fue Leandro Trossard, autor de dos goles, uno antes y otro después del descanso, que lideró el ataque belga.

Alexis Saelemaekers marcó el quinto gol, Jeremy Doku desbordó por la banda, Charles De Ketelaere aportó solidez arriba y Hans Vanaken ordenó el centro del campo.

Bélgica sigue siendo un equipo de estrellas, y el viernes todas brillaron con apoyo de la plantilla.

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