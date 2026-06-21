Valoraciones de Bélgica vs. Irán: Romelu Lukaku flojo, Nathan Ngoy expulsado y las paradas de Thibaut Courtois rescatan un empate decepcionante

Bélgica dominó la posesión en una primera parte muy entrecortada, pero debió agradecer a Thibaut Courtois mantener el marcador a cero, gracias a sus magníficas reacciones ante un remate de Hossein Kanaani. Además, el VAR anuló un gol a Mehdi Taremi por un fuera de juego muy ajustado.

En el otro área, Tielemans y De Cuyper exigieron a Alireza Beiranvand, aunque a los Diablos Rojos les faltó claridad en sus llegadas.

Al inicio del segundo tiempo, Courtois despejó un disparo de Taremi y, en la otra área, Beiranvand detuvo un remate a bocajarro de De Cuyper tras un centro de De Bruyne.

A mitad del segundo tiempo, Ngoy falló un pase atrás, derribó a Taremi y dejó a Irán con diez. Pese a ello, Beiranvand volvió a detener un disparo de De Cuyper y mantuvo el 0-0.

El empate deja a Bélgica con dos puntos tras dos jornadas, por lo que solo una victoria ante Nueva Zelanda el viernes le garantizará el pase a las eliminatorias.

GOAL puntúa a los jugadores de Bélgica en Los Ángeles...