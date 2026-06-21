Valoraciones de Bélgica vs. Irán: Romelu Lukaku estuvo flojo, Nathan Ngoy fue expulsado y las paradas de Thibaut Courtois rescataron un empate decepcionante

Bélgica dominó la posesión en una primera parte muy entrecortada, pero debió agradecer a Thibaut Courtois mantener el marcador a cero, gracias a sus magníficas reacciones ante una ocasión de Hossein Kanaani. Además, el VAR anuló un gol a Mehdi Taremi por un fuera de juego muy ajustado.

En el otro área, Tielemans y De Cuyper exigieron a Beiranvand con dos disparos, aunque Bélgica careció de claridad en sus ataques.

Tras el descanso, Courtois repelió un tiro de Taremi y, en la otra área, Beiranvand tapó un remate a bocajarro de De Cuyper tras centro de De Bruyne.

A mitad del segundo tiempo, Ngoy falló un pase atrás, derribó a Taremi y dejó a Irán con diez. Pese a ello, Beiranvand volvió a detener un disparo de De Cuyper.

El empate deja a Bélgica con dos puntos tras dos jornadas, por lo que solo una victoria ante Nueva Zelanda el viernes le garantizará el pase a las eliminatorias.

GOAL puntúa a los jugadores de Bélgica en Los Ángeles...