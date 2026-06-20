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Mark Doyle

Traducido por

Valoraciones de Alemania vs. Paraguay: Julian Nagelsmann, hombre muerto. Jonathan Tah, de héroe a cero. «Die Mannschaft» cae del Mundial y el técnico está al borde del despido

Player ratings
Alemania
World Cup
J. Nagelsmann
FEATURES
Alemania vs Paraguay
Paraguay
K. Havertz
J. Kimmich
F. Wirtz
F. Nmecha
A. Pavlovic

Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 el lunes tras empatar 1-1 con Paraguay y perder 4-3 en los penaltis. El equipo de Julian Nagelsmann dominó con un 75 % de posesión y 21 tiros, contra 7 de Paraguay, y creyó ganar en la prórroga tras el cabezazo de Jonathan Tah a pase de Nathaniel Brown.

El VAR llamó al árbitro Jalal Jayed para revisar un leve contacto entre el defensa alemán Waldemar Anton y el portero paraguayo Orlando Gill, y, de forma controvertida, anuló el gol.

El partido llegó a los penaltis y Kai Havertz, que había igualado el gol de Julio Enciso en el 42 al rematar de cabeza un centro de Florian Wirtz tras el descanso, falló el primer lanzamiento. El suplente Nick Woltemade también falló, concediendo a Paraguay dos opciones de avanzar, pero Antonio Sanabria envió su tiro fuera y Manuel Neuer detuvo el de Fabián Balbuena.

El drama continuó: Tah envió su penalti por encima del larguero, y Paraguay tuvo otra oportunidad que aprovechó gracias a José Canale, clave al repeler los ataques alemanes durante los 120 minutos previos.

A continuación, GOAL califica a los jugadores alemanes que participaron en Foxborough, donde la «Die Mannschaft» perdió por primera vez una tanda de penaltis en un Mundial.

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Portero y defensa

    Manuel Neuer (6/10):

    Poco pudo hacer ante el gol de Enciso, pero ya no transmite el mismo carisma: no deja su portería a cero en un Mundial desde la final de 2014. Aun así, mantuvo a Alemania en la tanda de penaltis hasta que Tah lo complicó todo.

    Joshua Kimmich (5/10):

    A punto de regalarle a Enciso un segundo gol con un despeje fallido y sin mostrar su habitual calidad en ataque, fallando varios centros. Se mostró más cómodo tras pasar al centro del campo con la entrada de Waldemar Anton en el 79.

    Jonathan Tah (5/10):

    A veces impreciso en sus entradas, mostró buenos toques en ataque y tuvo la mala suerte de que le anularan un potente cabezazo por una decisión que no tuvo nada que ver con él, antes de enviar por encima del larguero su penalti en la tanda. Rara vez se ha visto a un jugador sufrir tanta decepción en un solo partido.

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Tuvo poco trabajo porque Paraguay no atacó, pero, como Tah, fue sólido por arriba y mantuvo el balón en movimiento atrás.

    Nathaniel Brown (6/10):

    Sufrió con Miguel Almirón, pero se proyectó con ganas ante Florian Wirtz y su córner casi dio la victoria a Tah.

    • Anuncios
  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Felix Nmecha (3/10):

    Puede que destacara en un par de partidos de la fase de grupos, pero, salvo por un buen giro, el centrocampista del Borussia Dortmund estuvo pésimo en este partido. Miró al menos cuatro veces a Enciso para ver dónde estaba antes del gol y, aun así, no se le acercó. Fue sustituido, con razón, en el descanso.

    Aleksandar Pavlovic (4/10):

    Por lo mostrado en Norteamérica este verano, cuesta entender qué aporta Pavlovic a esta selección alemana. Al inicio del segundo tiempo, el centrocampista del Bayern de Múnich envió el balón directamente fuera del campo.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Leroy Sané (4/10):

    Sigue siendo muy frustrante: rápido y habilidoso, pero con el balón en Foxborough no hizo nada relevante. Sorprende que jugara 88 minutos.

    Kai Havertz (7/10):

    Retrocedió al puesto de “10” para dejar espacio a Undav. Le costó entrar en juego en la primera parte, pero igualó el partido con un bonito cabezazo en el área paraguaya. Volvió a estar cerca del gol en el 80’, tras otro gran pase de Wirtz, pero falló un penalti en la tanda.

    Florian Wirtz (7/10):

    Se entendió con Brown y envió un gran centro en la primera parte que casi encuentra a Havertz en el segundo palo; por eso no sorprendió que ambos combinaran para el empate. Casi todas las ocasiones alemanas nacieron de sus centros.

    Deniz Undav (4/10):

    El delantero del Stuttgart fue titular por primera vez en el torneo, pero no hizo nada para cambiar la percepción de que su mejor papel es el de suplente de lujo. Pasó totalmente desapercibido durante los 63 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Suplentes y entrenador

    Leon Goretzka (6/10):

    Salió al inicio del segundo tiempo por Nmecha y se notó más, especialmente en las jugadas a balón parado.

    Jamal Musiala (5/10):

    Salió por Undav, lo que llevó a Havertz a la delantera y a Musiala al «10». El jugador del Bayern aportó energía al ataque alemán, pero su último pase falló y su frustración le costó una amarilla por una entrada dura a Galarza que pudo ser roja. Luego transformó su penalti.

    Waldemar Anton (6/10):

    Entró en el 79, recibió una dura falta de Gill antes del gol de Tah y falló una ocasión clara justo antes de los penaltis.

    Nick Woltemade (5/10):

    Entró por Sane a dos minutos del final y apenas influyó hasta fallar su penalti en la tanda.

    Nadiem Amiri (N/A):

    Entró por Wirtz en el 75'.

    Malick Thiaw (N/A):

    Entró por Rüdiger a 10 del final.

    Julian Nagelsmann (3/10):

    Poco le salió bien: la titularidad de Undav no funcionó y, aunque Goretzka ayudó, Musiala se mostró nervioso, como si quisiera demostrar que el técnico se equivocaba al dejarlo en el banquillo. La defensa de Paraguay complicó a Alemania, pero la eliminación ante un rival que Estados Unidos goleó en su debut es un golpe duro. A pesar de que le quedan dos años de contrato, parece un hombre acabado tras esta devastadora derrota.

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