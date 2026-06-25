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Thomas Hindle

Traducido por

Valoraciones de Alemania vs. Ecuador: el gran inicio de Leroy Sané no ocultó el colapso defensivo, y el equipo de Julian Nagelsmann cerró la fase de grupos con mal sabor

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Ecuador vs Alemania

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey -- Alemania atacó con ganas pero defendió mal y perdió 2-1 ante un Ecuador luchador en la última jornada del grupo del Mundial. El equipo de Julian Nagelsmann se adelantó con un gol de Leroy Sané, encajó dos tantos y no reaccionó. Lidera el grupo, pero avanza a la eliminatoria con mal sabor.

Alemania comenzó con fuerza y algo de suerte. Alex Pavlovic robó el balón en un saque de banda, pero su disparo golpeó en la cara a Pedro Vite. Florian Wirtz recogió el rebote y asistió a Sané, que marcó. A pesar de las protestas de Ecuador, el gol subió al marcador.

«Cuando tienes un comienzo de partido tan bueno y te pones por delante en el marcador, tienes que centrarte en los espacios. Hoy hemos perdido un poco el control tras adelantarnos», declaró Nagelsmann. 

Ecuador respondió y empató 1-1 cuando Nilson Angulo disparó al ángulo inferior desde 20 yardas, su primer gol en el torneo. El resto de la primera parte fue una batalla: muchas faltas y poca claridad.

«Fue difícil adaptarnos a Ecuador porque nos presionaron», afirmó.

En la segunda parte, a los 30 segundos Alemania pidió penalti por derribo a Havertz, pero el árbitro lo anuló por una falta previa. Ecuador, necesitado de la victoria para avanzar, presionó y dominó el resto del encuentro. Un público mayoritariamente a favor de Ecuador animó con entusiasmo durante los últimos 45 minutos, y el equipo respondió a la altura.

«Tras el descanso no recuperamos nuestro ritmo y lo intentamos. Si fuera la eliminatoria, habríamos hecho cambios», admitió Nagelsmann.

Su segundo tanto fue pura voluntad: Kevin Rodríguez ganó el salto a Jonathan Tah y Gonzalo Plata, más rápido que Manuel Neuer, empujó el balón a la red, como si todo un país se abalanzara por la banda.

«De eso se trata la vida: de aprender a sufrir y tener entereza, fe, convicción, aplomo y confianza. Ante la adversidad, siempre hemos mostrado serenidad. Teníamos una idea de cómo trabajar», declaró tras el partido el seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, quien corrió hacia el banderín de córner para celebrar el gol.

Alemania buscó el empate, pero Nagelsmann ya había rotado a casi todos los titulares y el banquillo, aunque entusiasta, careció de ideas.

No era un partido que hubiera que ganar a toda costa, pero la alineación y el empuje mostraban que Alemania quería los tres puntos. Quizá por eso esta derrota duela un poco más.

«Perder nunca es bueno, aunque ya tuviéramos el primer puesto del grupo. Aprendemos la lección y seguimos adelante», afirmó Nagelsmann.

GOAL valora a los jugadores alemanes en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey...

  • Joshua KimmichGetty

    Portero y defensa

    Manuel Neuer (5/10):

    No pudo evitar el primer gol de Ecuador, pero debió reaccionar más rápido en el segundo.

    Joshua Kimmich (7/10):

    Sus pases desde atrás fueron excelentes. Fue sustituido a la hora de juego, pensando ya en la fase eliminatoria.

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Realizó algunas intervenciones de última hora típicas de él, pero también estuvo un poco impreciso en la distribución del balón. Se perdió muchos partidos con el Real Madrid la temporada pasada, y eso se notó el jueves.

    Jonathan Tah (6/10):

    Partido irregular: realizó bloqueos clave en la segunda parte, pero no siempre se entendió con su portero.

    David Raum (6/10):

    Mantuvo el ancho y su banda ordenada. Ninguno de los goles fue su responsabilidad.

    • Anuncios
  • Felix NmechaGetty

    Centro del campo

    Felix Nmecha (5/10):

    Luchó, complicó a sus rivales y realizó algunas entradas oportunas, pero perdió el balón en la jugada previa al primer gol de Ecuador.

    Alex Pavlovic (5/10):

    Se libró de la falta previa al primer gol alemán y, salvo eso, pasó desapercibido hasta su sustitución al descanso.

    Jamal Musiala (6/10):

    Se fue metiendo en el partido tras un comienzo lento. Sostuvo el balón y se mostró dispuesto a luchar en el centro del campo cuando fue necesario.

  • Florian WirtzGetty

    Ataque

    Leroy Sané (8/10):

    Marcó un buen gol y ayudó en la recuperación del balón. A veces se sumó a una defensa de cinco. Sigue siendo decisivo, aunque ya no esté en sus mejores días.

    Kai Havertz (5/10):

    Ineficaz en ataque. Debía aguantar el balón y crear ocasiones, pero no lo logró. Una mala hora de juego.

    Florian Wirtz (7/10):

    Dio una asistencia limpia a Sané y generó un par de ocasiones, aunque a veces se mostró algo descuidado con el balón.

  • Julian NagelsmannGetty

    Suplentes y entrenador

    Angelo Stiller (7/10):

    Sustituyó al ineficaz Pavlovic en el descanso y se mostró más eficaz.

    Malick Thiaw (5/10):

    Salió al campo para reforzar la defensa, algo que no consiguió.

    Denis Undav (6/10):

    Entró a la hora de juego tras las peticiones para que fuera titular. Falló una ocasión a medias en los últimos compases.

    Max Beier (5/10):

    Apenas tocó el balón y le costó meterse en el partido.

    Pascal Gross (N/A):

    Sin tiempo para influir.

    Julian Nagelsmann (5/10):

    Salió con casi todo su once pese a tener el primer puesto del grupo casi asegurado. Quedó en evidencia por la incapacidad de su equipo de lograr un buen resultado. Se plantean dudas de cara a la fase eliminatoria.

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