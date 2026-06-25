Valoraciones de Alemania vs. Ecuador: el gran inicio de Leroy Sané no ocultó el colapso defensivo, y el equipo de Julian Nagelsmann cerró la fase de grupos con mal sabor

Alemania comenzó con fuerza y algo de suerte. Alex Pavlovic robó el balón en un saque de banda, pero su disparo golpeó en la cara a Pedro Vite. Florian Wirtz recogió el rebote y asistió a Sané, que marcó. A pesar de las protestas de Ecuador, el gol subió al marcador.

«Cuando tienes un comienzo de partido tan bueno y te pones por delante en el marcador, tienes que centrarte en los espacios. Hoy hemos perdido un poco el control tras adelantarnos», declaró Nagelsmann.

Ecuador respondió y empató 1-1 cuando Nilson Angulo disparó al ángulo inferior desde 20 yardas, su primer gol en el torneo. El resto de la primera parte fue una batalla: muchas faltas y poca claridad.

«Fue difícil adaptarnos a Ecuador porque nos presionaron», afirmó.

En la segunda parte, a los 30 segundos Alemania pidió penalti por derribo a Havertz, pero el árbitro lo anuló por una falta previa. Ecuador, necesitado de la victoria para avanzar, presionó y dominó el resto del encuentro. Un público mayoritariamente a favor de Ecuador animó con entusiasmo durante los últimos 45 minutos, y el equipo respondió a la altura.

«Tras el descanso no recuperamos nuestro ritmo y lo intentamos. Si fuera la eliminatoria, habríamos hecho cambios», admitió Nagelsmann.

Su segundo tanto fue pura voluntad: Kevin Rodríguez ganó el salto a Jonathan Tah y Gonzalo Plata, más rápido que Manuel Neuer, empujó el balón a la red, como si todo un país se abalanzara por la banda.

«De eso se trata la vida: de aprender a sufrir y tener entereza, fe, convicción, aplomo y confianza. Ante la adversidad, siempre hemos mostrado serenidad. Teníamos una idea de cómo trabajar», declaró tras el partido el seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, quien corrió hacia el banderín de córner para celebrar el gol.

Alemania buscó el empate, pero Nagelsmann ya había rotado a casi todos los titulares y el banquillo, aunque entusiasta, careció de ideas.

No era un partido que hubiera que ganar a toda costa, pero la alineación y el empuje mostraban que Alemania quería los tres puntos. Quizá por eso esta derrota duela un poco más.

«Perder nunca es bueno, aunque ya tuviéramos el primer puesto del grupo. Aprendemos la lección y seguimos adelante», afirmó Nagelsmann.

GOAL valora a los jugadores alemanes en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey...