Así lo informa el diario deportivo italiano Corriere dello Sport. Liverpool quiere reforzar su mediocampo con el francés y ganar la puja por el jugador de 25 años. Thuram tiene contrato con la Juventus hasta 2029, por lo que su traspaso costaría una cuantiosa cantidad. Su valor de mercado ronda los 38 millones de euros.
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Valor de mercado: 38 millones de euros. El Liverpool estaría interesado en la estrella de la Juventus
Con la Juventus, Thuram falló la clasificación a la Liga de Campeones en la recta final de la Serie A. Según se informa, los bianconeri estarían dispuestos a dejarle marchar a cambio de una compensación adecuada para compensar la pérdida de ingresos por no participar en la máxima competición europea.
Además del Liverpool, Nottingham Forest y Manchester United también seguirían al hijo del campeón mundial francés de 1998, Lilian Thuram.
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Khephren Thuram no ha sido convocado para el Mundial
Liverpool ya había mostrado interés en Thuram cuando jugaba en el Niza, tras formarse en el Mónaco. Con Jürgen Klopp al mando, los Reds parecían favoritos para ficharlo, pero en 2024 el jugador sorprendió al firmar por la Juventus por 20 millones de euros.
Mientras su hermano Marcus, del Inter de Milán, fue convocado por Didier Deschamps para el Mundial, Khephren lo seguirá desde casa. No entró en la lista de 26 de Francia pese a haber jugado tres partidos con la selección en otoño de 2025. En total, suma cuatro encuentros internacionales desde 2023.
Las estadísticas de Khephren Thuram en la temporada 2025/26:
Partidos: 45 Minutos jugados: 3136 Goles: 4 Asistencias: 5