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«Valió la pena»: Davide Frattesi se sincera sobre su regreso a la Lazio tras completar su cesión desde el Inter
Un emotivo regreso a casa para el centrocampista
Frattesi ha sido presentado oficialmente como jugador de la Lazio, lo que supone un importante regreso a casa para el centrocampista de 24 años, que creció en la zona de La Giustiniana, en Roma. El traspaso pone fin a un breve periodo de incertidumbre tras unos pequeños retrasos burocráticos que inicialmente habían frenado el proceso.
Al recordar las fases finales del proceso de negociación, Frattesi habló con franqueza sobre las emociones que implicó el traspaso. "Lo he vivido bien. Cuando pasan días como este, vas y vienes, pero fue una espera vivida con ganas. Fue agotador, pero bonito: valió la pena", explicó a los canales oficiales del club.
Añadió: "Cuando llegué, reconocí los caminos que recorría de niño, cuando entrenaba en La Giustiniana. Regreso con un sentido distinto de la responsabilidad y con mayor madurez. Creo que ha llegado el momento de asumir responsabilidades importantes, y estoy muy feliz de hacerlo."
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Los detalles financieros detrás del acuerdo
La Lazio ha cerrado la incorporación de Frattesi con una cesión de pago por valor de 5 millones de euros, una inversión importante para una estancia temporal. Además, el contrato incluye una opción de compra definitiva fijada en 10 millones de euros, junto con bonus adicionales vinculados al rendimiento. El Inter también ha protegido sus intereses a largo plazo al incluir una cláusula del 50 % sobre la futura plusvalía generada por el próximo traspaso del jugador.
Este fichaje representa un nuevo comienzo para Frattesi tras una etapa en San Siro caracterizada por destellos de brillantez, pero con pocas oportunidades como titular. A pesar de la competencia por un puesto en Milán, el centrocampista seguía siendo una figura popular entre la afición del Inter. Sin embargo, el atractivo de convertirse en una pieza clave en la nueva Lazio de Gennaro Gattuso resultó demasiado fuerte como para rechazarlo.
Sintiéndose pieza clave en el proyecto de la Lazio
Una de las principales fuerzas impulsoras detrás de la decisión de Frattesi fue el deseo de tener continuidad en el juego y sentirse importante dentro de la plantilla. «Incluso en el Inter había establecido una buena relación con la afición, a pesar de jugar poco. Hubo altibajos, pero siempre nos entendimos. Esta implicación de los aficionados de la Lazio me ha gustado mucho. Necesitaba volver a sentirme en el centro de un proyecto: este recibimiento me carga mucho», admitió el centrocampista.
El internacional italiano es consciente de que regresar a su ciudad natal trae consigo un mayor nivel de exigencia tanto por parte de los medios como de los aficionados. Parece preparado para asumir esa presión, al considerarla una progresión natural en su desarrollo profesional.
«Vuelvo con una responsabilidad diferente y con mayor madurez. Creo que ha llegado el momento de asumir responsabilidades importantes y lo hago con mucho gusto», añadió.
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Superar decepciones pasadas para asegurar el traspaso
El fichaje por la Lazio no fue una novedad repentina, ya que Frattesi reveló que los clubes ya habían estado en conversaciones anteriormente. "Estuvimos bastante cerca en enero, luego, por una serie de razones, no pudimos cerrarlo. Esta vez me informaron hace un par de días: solo hubo tiempo para decidir y arreglar la documentación. No tuve muchas dudas", afirmó.
A medida que se acerca la temporada de la Serie A, Frattesi buscará integrarse rápidamente en la plantilla y demostrar su valía a la afición de la Lazio. Su llegada aporta al equipo una presencia dinámica en el centro del campo, capaz de contribuir tanto en defensa como en ataque.
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