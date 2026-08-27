Dave Shopland
Traducido por
Valentin Barco revela cómo su vida cambió tras pasar al centro del campo en su fichaje por 34 millones de libras por el Chelsea
El cambio de posición impulsa el ascenso
El argentino llegó originalmente a Europa como promesa de lateral izquierdo, pero la temporada pasada disputó el 92 por ciento de sus minutos como centrocampista central en el Estrasburgo. Ese cambio táctico resultó clave, ya que disputó 58 partidos con el conjunto francés, con un balance de tres goles y 11 asistencias. Sus impresionantes actuaciones en la medular también le valieron un puesto en la convocatoria de Argentina para el Mundial antes de cerrar un traspaso de 34 millones de libras al Chelsea.
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La reconversión al centro del campo transforma una carrera
Barco admitió abiertamente que adaptarse a un papel más centrado se convirtió en el punto de inflexión más importante de su carrera profesional hasta ahora.
Al hablar del profundo impacto de la transición, Barco explicó: "Creo que el cambio de posición me cambió la vida. Me ayudó enormemente a volver a jugar, a ser una parte importante del equipo, a regresar a la selección argentina, a ir al Mundial y ahora a poder volver a la Premier League", dijo, en declaraciones recogidas por ESPN.
"Me siento cómodo jugando en el centro del campo. Me encanta porque tocas mucho el balón y así controlas el partido y marcas el ritmo, así que creo que ese periodo fue muy importante para mi carrera y mi vida".
El factor Alonso sella el cambio
La presencia de un entrenador de élite y la dimensión global del Chelsea fueron factores decisivos en su decisión de poner rumbo a Stamford Bridge.
Al explicar su elección de fichar por el Chelsea y la influencia de Xabi Alonso, el jugador de 22 años añadió: «Elegí el Chelsea porque es uno de los mejores clubes del mundo, así que si el Chelsea llama a tu puerta, tienes que decir que sí.
«Tuve unas cuantas conversaciones con Xabi Alonso y, para mí, es uno de los mejores del mundo. Él mismo fue un jugador de primer nivel. Fue uno de los mejores futbolistas en esta posición y ahora es uno de los entrenadores más destacados».
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El argentino se enfrenta a la lucha por un puesto
Barco se enfrenta ahora a una feroz competencia por un puesto en la sala de máquinas de Alonso, mientras el Chelsea se prepara para afrontar un exigente calendario de la Premier League y las copas nacionales. Asegurarse minutos con regularidad en Stamford Bridge será clave para afianzar su sitio en la selección argentina de cara al próximo parón internacional. La flexibilidad táctica del joven y su capacidad para marcar el ritmo se pondrán a prueba de inmediato por las intensas exigencias físicas del fútbol inglés.
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